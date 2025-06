Ormai è certo: a partire dal prossimo settembre, Mara Venier sarà ancora una volta alla conduzione di Domenica In (per l’ottava stagione consecutiva), nonostante negli ultimi anni abbia dichiarato che quella in corso sarebbe stata la sua “ultima edizione”.

La Venier tornerà anche per la stagione 2025-2026 per celebrare il cinquantesimo anniversario della trasmissione, ma con una novità: non sarà sola. Archiviate le ipotesi di avere Stefano De Martino, Fiorello e Alberto Matano, a viale Mazzini aveva pensato di affiancarle Massimo Giletti. Tuttavia, come scritto da Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter, “pare che il suo arrivo sia stato letteralmente bloccato. Non si sa se dai vertici aziendali o dalla stessa conduttrice, forse per il timore di una presenza troppo ingombrante”.

Stando ai rumor, pare che Mara Venier abbia richiesto due uomini dalla presenza non troppo ingombrante e che, in caso di edizione fortunata, non se ne intestassero il successo. Per questo aveva pensato a Cristiano Malgioglio, il quale ha però detto di no pur di mantenere il rapporto professionale con Amici di Maria De Filippi e con Tale e Quale Show. Al suo posto, voluto dalla Rai, pare essere stato confermato Gabriele Corsi, mentre l'altro nome è quello di Nek.