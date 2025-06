A cura di AdnKronos

“Mi sono preparato al meglio per il tour, l’energia dei biglietti venduti mi ha responsabilizzato. Mi sono preparato sulle Dolomiti, la mia dieta è stata no sugar, no social e no alcol. Sono i veleni da togliere e sto arrivando bene" sul palco. A dirlo è Cesare Cremonini, incontrando la stampa, prima del debutto allo stadio San Siro di Milano, del suo tour 'Cremonini Live25'.

"A volte viviamo momenti drammatici e personali e un tour è come creare una bella bolla di protezione - spiega -. Io sto nuotando in questo spettacolo e mi sento bene. Bisogna vedere cosa mi succede dopo. Quando esci da questo magma, e torni alla tua vita personale, a volte il contraccolpo è molto forte, ma non ci sto pensando". Infatti, "abbiamo lanciato un nuovo tour per non pensarci" dice ironico, riferendosi alle quattro nuove date appena annunciate per l'estate 2026, in alcune delle location più iconiche della musica italiana. "Penso che questo tour durerà due anni e mezzo, non finirà adesso. Proseguirà nel 2026 e anche oltre".

Intanto, quella di quest'anno è una tournée "che amo perché è difficile, mi impegna vocalmente e dal punto di vista di performance - confessa Cremonini -. Salire sul palco e avere paura di sbagliare mi piace, mi piace essere stimolato e sperimentare cose nuove".

Con 13 stadi sold out e oltre 550mila biglietti venduti quello che è partito da Milano è un evento da record. "Non do per scontato questi numeri - riflette -. Sono il risultato di un lungo lavoro. So cosa significa impegnarsi nove mesi per arrivare a un sold out, se ce la fai. Ci ho messo dodici anni di carriera a fare un Forum pieno e la mattina dopo ho pianto. Credo che questi numeri non sarebbero arrivati senza 'Alaska baby'. Io ho ancora fame, e sono inquieto per il rapporto che ho con la creatività".