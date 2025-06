A cura di AdnKronos

In occasione della Festa della Musica del 21 giugno, il Municipio I Roma Centro partecipa con un programma che intreccia generi, istituzioni e luoghi simbolici della città. Due maratone musicali animeranno il centro storico di Roma dalle 17 alle 22 circa, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza culturale viva, gratuita e inclusiva. La prima maratona, si legge in una nota, sarà dedicata alla musica corale realizzata in collaborazione con l’Associazione Nazionale Cori del Lazio e vedrà protagonisti numerosi cori provenienti da tutta la regione. Si esibiranno in un evento straordinario presso Sant’Ivo alla Sapienza, uno dei capolavori architettonici del Barocco romano, grazie alla disponibilità dell’Archivio di Stato e del Senato della Repubblica.

La seconda maratona avrà invece il sapore raffinato del jazz e sarà ospitata nel suggestivo Cortile di Palazzo Braschi, sede del Museo di Roma. Una rassegna che porterà sul palco alcuni dei più interessanti interpreti del jazz italiano, trasformando un luogo di cultura in un palcoscenico aperto, tutto in collaborazione con il Museo di Roma e la Sovrintendenza Capitolina. Il Municipio I Roma Centro ha scelto di sostenere direttamente i costi organizzativi e tecnici di entrambe le iniziative, credendo fermamente nella capacità della musica di unire, coinvolgere e rendere accessibili gli spazi culturali della città. Un impegno che si traduce in una vera e propria rete istituzionale, costruita tra enti culturali, luoghi della memoria e patrimonio civico, per celebrare la musica come linguaggio universale e patrimonio comune.

“La Festa della Musica – dichiara Lorenza Bonaccorsi, Presidente del Municipio I Roma Centro- è un’occasione preziosa per restituire il centro di Roma alla sua vocazione più autentica: essere un luogo vivo di cultura, partecipazione e bellezza condivisa. Portare cori e jazz nei nostri spazi storici significa aprire le porte della città all’incontro tra generazioni, linguaggi e comunità. Il Municipio I è orgoglioso di promuovere un evento gratuito e inclusivo, che parla al cuore delle persone e valorizza il patrimonio di tutti”. “Abbiamo voluto – aggiunge Giulia Silvia Ghia, Assessora alla Cultura del Municipio I Roma Centro - che la Festa della Musica fosse un’occasione concreta per restituire la città ai suoi cittadini e al contempo per far dialogare le sue istituzioni culturali attraverso la bellezza della musica. Cori e jazz sono linguaggi diversi ma egualmente capaci di emozionare e aggregare. L’arte e la cultura non devono avere barriere e oggi lo dimostriamo con forza”.

Un 21 giugno di festa, musica e bellezza, in cui Roma torna a essere palcoscenico e cuore pulsante della cultura. Info evento: Sant’Ivo alla Sapienza (Corso del Rinascimento 40) Maratona Corale. Cortile di Palazzo Braschi (Piazza di S. Pantaleo 10) Maratona Jazz. Dalle 17 alle 22, ingresso libero fino a esaurimento posti.

Programma: centro di piazza Navona ore 17 Collettivo Centro Ottava, direzione Paolo Levato, Davide Sollazzi, Ida Elena De Razza, Marco Landriani (la band raggiungerà Palazzo Braschi seguita dal pubblico). Cortile di Palazzo Braschi alle 17.20 Giuseppe Sacchi pianoforte, Elena Brandes voce; 17.40 Luigi Masciari & Friends, con Luigi Masciari chitarra, Ettore Carucci tastiere, Elena Paparusso voce, Stefano Lenzi voce; 18.10 Eleonora Bianchini voce, Ettore Carucci pianoforte; 18.30 DuoStrano Sonorità mediterranee Marco Valabrega violino, Mohssen Kassirosafar percussioni persiane; 18.50 Lucio Perotti pianoforte; 19.05 Elisabetta Antonini voce, Alessandro Contini performer; 19.25 Ava Alami voce, Vittorio Esposito tastiere; 19.45 Ada Montellanico voce, Luigi Masciari chitarra, Ettore Carucci tastiere; 20.10 Tommaso Quaranta in Trio Family Pessoa Tommaso Quaranta tastiere, Marco Quaranta violino, Rita Gucci violino; 20.35 Rosario Giuliani solo sax; 20.50 Cinzia Tedesco e Nice Jazz Quintet Cinzia Tedesco voce, Jacopo Iodice pianoforte, Federico Arigoni batteria, Filippo Verde sax alto, Valerio Pecchioli basso elettrico, Alessandro Paoloni Amicone chitarra; 21.15 Maria Pia De Vito voce e pianoforte, Giuseppe Creazzo voce; 21.35 Giulio Ritorto Band Matteo Fagioli sax, Giulio Ritorto chitarra, Claudia Mastrangelo basso elettrico, Alessio Maimone batteria; 22 Non solo ottoni, orchestra di 11 solisti, Direttore Massimo Bartoletti (tra Lucio Battisti e Caparezza).