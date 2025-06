A cura di AdnKronos

Angelina Mango è tornata a parlare di sé sui social e lo ha fatto condividendo su Instagram una carrellata di foto che la ritraggono sorridente e spensierata all'Isle of Wight Festival 2025, il festival di musica che si tiene ogni anno sull'isola di Wight, in Gran Bretagna, dove ha assistito, tra gli altri, al concerto di Justin Timberlake.

"Non so molto bene chi sono, ma sto iniziando a capire cosa mi piace e credo che questo sia alla fine ciò che conta", scrive la giovane artista. Un messaggio che sembra alludere a una nuova consapevolezza di sé, dopo la decisione di prendersi una pausa dalla carriera artistica.

A proposito di questa scelta, Angelina Mango aggiunge: "Mi sono persa tra la gente invece di stare sul palco a guardarla e mi è piaciuto proprio". Un'esperienza che le ha permesso di vivere il presente e di apprezzare la bellezza dei momenti positivi, mettendo da parte le difficoltà. "Penso che la vita sia un po’ così: sentirsi nel presente, e isolare, circoscrivere i momenti no, che non sono sempre, ma sono solo in parte. Guarda che bello il resto", conclude l'artista.