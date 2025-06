Venezia si prepara ad ospitare quello che si preannuncia come l’evento mondano dell’anno, ovvero il matrimonio tra mister Amazon, Jeff Bezos, e Lauren Sànchez. La città lagunare è già “invasa” da una via vai di lussuosi yacht e jet privati, segnale inequivocabile dell’arrivo di numerosissimi ospiti.

“Tra i primi ad essere avvistati a Venezia ci sono figure di spicco come Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner, giunti con i figli. Presenti anche la stilista Diane Von Furstenberg, il padre di Bezos, Ted Jorgensen, e il miliardario americano Bill Diller – si legge su Chi Magazine -. Si prevede che oltre novanta jet privati atterreranno in città per trasportare gli ospiti al matrimonio. I residenti veneziani hanno già notato l'arrivo di superyacht, tra cui quello di Shahid Khan, proprietario del Fulham FC all'evento. Anche l'investitore canadese ed ex agente di talenti hollywoodiani Michael Kives e sua moglie Lydia sono tra i primi ad arrivare”.

Secondo quanto riportato da TMZ e USA Today, tra i possibili partecipanti alle nozze ci sarebbe anche l'ex di Lauren Sànchez, la star della NFL Tony Gonzalez, accompagnato dalla moglie Tobie, e un'altra leggenda del football statunitense come Tom Brady. Si vocifera, inoltre, la presenza di Kim Kardashian, Kris Jenner (insieme al suo compagno Corey Gamble) e Khloe Kardashian. Anche Oprah Winfrey e la sua amica Gayle King, che ha condiviso con Lauren Sánchez la missione spaziale di Blue Origin sarebbero sulla lista.

Attesi anche Salma Hayek ed Eva Longoria. Dovrebbero arrivare anche Bill Gates, la leggenda della musica Mick Jagger, Leonardo DiCaprio ed Elton John. Secondo quanto riportato dal New York Times invece, Donald Trump sarebbe stato invitato ma avrebbe declinato.