Nella seconda puntata di Storie al Bivio Show, Monica Setta ha ospitato Arianna David, che ha raccontato di aver tentato di togliersi la vita dopo essere rimasta senza lavoro, e di aver dovuto combattere con dei disturbi alimentari. Per diversi anni, Arianna è stata uno dei volti dei programmi di Barbara D’Urso, ma con l’addio di quest’ultima a Mediaset, la David si è ritrovata senza un impiego, e da lì è iniziato un periodo particolarmente buio per lei.

“L’anno scorso io mi sono trovata 5/6 mesi senza lavoro, perché come tu ben sai io stavo da Barbara d’Urso. Per me è stata dura perché questi sei mesi è come se io avessi rivissuto quello che ho passato nel 2012 quando sono venuta a Roma senza lavoro e ho dovuto rimboccarmi le maniche. Nonostante un anno fa avevo mio marito, però dentro di me ho iniziato a crollare, ma è stato un male subdolo perché ho ricominciato anche a perdere peso. Sono arrivata a pesare 42 kg”.

Arianna David confessa: "Ho provato a buttarmi giù dal balcone"

Arianna David ha raccontato per la prima volta in televisione gli attimi in cui ha provato a togliersi la vita correndo sul balcone per saltare giù. A salvarla sono stati suo figlio Tommaso e il marito: “Un giorno ero talmente stressata, ma talmente giù, che di punto in bianco mi si è appannato il cervello, sai quando non capisci più niente? Ero in cucina, ho iniziato a prendere la rincorsa verso il balcone, perché volevo buttarmi di sotto. Ho detto basta, basta, io ho sofferto troppo, non ce la faccio più, non ce la faccio più, avevo mio figlio Tommaso sul balcone e mio marito, loro due mi hanno proprio ripreso per i capelli. Come ero arrivata a quel pensiero? Perché io ho detto ‘basta, basta, io non voglio più soffrire, non ce la faccio più a soffrire, perché una gioia la voglio nella vita’. Io mi sono impegnata in tutto quello che ho sempre fatto. Sono una persona che non dà fastidio a nessuno, anche lavorativamente sono puntuale, sto al mio posto, sono una persona seria, sono una professionista, sono anche 34 anni che faccio questo lavoro, quindi comunque ho dimestichezza con la telecamera, so quando e come parlare. Com’è possibile che devo sempre faticare 10.000 volte di più? Non so perché, non me ne sono fatta una ragione, ho detto “basta, ne ho passate troppe, almeno chiudo gli occhi per sempre, arrivederci e grazie”. So che è brutto dirlo, ma è quello che è accaduto. Mio marito mi ha ripreso per la vita, io stavo per saltare. Mio marito mi ha salvata, mi sono anche beccata uno schiaffone in faccia, mi ha detto “che stai facendo, torna in te”, io l’ho abbracciato, ho iniziato a piangere. Se era un gesto premeditato? Era un po’ che ci pensavo che non volevo più vivere, fino a quel momento mi aveva trattenuto il fatto che sono mamma, e comunque sarei stata un’egoista, perché questi figli hanno me e io li devo crescere, però in quel momento lì non lo so perché erano talmente più forte il male”.

Adesso, però, le cose vanno molto meglio per Arianna, che si sta facendo aiutare da una psicologa ed è anche tornata a lavorare come opinionista nei programmi Mediaset: “Da quel momento è partito tutto il discorso psicoterapeutico, perché io sono andata all’ASL, non vado da nessun privato, prima al centro di igiene e di salute mentale, e poi da lì mi hanno mandato a fare il percorso in DCA, che sarebbe per i disturbi alimentari. Ora sto meglio nel senso che il lavoro poi è ripreso, quindi anche quello a me ha fatto tantissimo”.