Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. Lo scorso 29 giugno, la coppia, che si trovava in vacanza in Versilia, a Forte dei Marmi, ha festeggiato il quinto mesiversario. L’influencer campana ha condiviso tra le sue Instagram stories uno scatto di una romantica a bordo piscina, aggiungendo la seguente didascalia: “Pizza per due. Mesiversario”.

Prima di ufficializzare la loro storia durante un viaggio alle Maldive, la Fiordelisi aveva parlato di Fratini (senza, però, fare il suo nome) in un’intervista rilasciata a Novella 2000: “Sto frequentando qualcuno, non dico chi è, ma posso dire che è un ragazzo fantastico. Me l’ha fatto conoscere una mia cara amica che si chiama Carolina, quindi è un amico suo. Non dico altro perché potrei fare casini, però questo è uno spoiler. Dico anche che non vive a Milano, è molto bello, molto dolce, molto intelligente. Forse non è il genere di ragazzo che il pubblico si aspetta da me, perché io ho sempre avuto ragazzi molto diversi da lui. E sono felice. Carolina aveva ragione: è molto affascinante. Lei spesso mi consigliava di vederlo, solo che entrambi eravamo fidanzati. Prima di uscire allo scoperto dobbiamo vedere come va, non voglio che si intromettano terze persone. Anche se in realtà non ci stiamo nascondendo: usciamo, andiamo a cena. Ma in posti dove è più difficile venire fotografati”.

Antonella Fiordelisi è una delle influencer con maggiore seguito in Italia (può contare su un nutritissimo numero di fan). La sua popolarità è cresciuta esponenzialmente grazie alla sua partecipazione alla settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale è stata una delle protagoniste assolute anche grazie alla passionale quanto tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Relazione giunta, però, al capolinea – non senza polemiche - nel giugno 2023, a distanza di circa due mesi dalla conclusione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Antonella Fiordelisi replica a un hater: "Se ti piace la plastica rifatti le tette"

Ovviamente, come ogni influencer che si rispetti, oltre ad avere un gran numero di fan, Antonella porta con sé in dote un numero cospicuo di detrattori, per i quali ogni occasione è buona per attaccarla, com’è accaduto proprio nelle ultime ore. L’ex vippona, dopo aver condiviso sul suo profilo Instagram un reel nel quale si mostra all’interno di una piscina con vista mozzafiato sul mare, è stata presa di mira da un hater: “Bella la vita da mantenuta, vero? Poverette ste ragazze in piscina che stanno a galla per la plastica e manco sanno nuotare”.

Non si è fatta attendere la replica della Fiordelisi: “La vita da mantenuta? Mi mantengo da sola da quando sono nata. Nessun fidanzato mi ha mai passato nemmeno un centesimo, e in più la maggior parte delle cose che vedi me le compro tutte da sola (al massimo i miei genitori se proprio vado in vacanza con loro o a comprare qualcosina ogni tanto). P. s.: Se ti piace la plastica rifattele anche tu le tette. Sono belle, vero?".