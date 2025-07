A cura di AdnKronos

Andrà al capo Dipartimento del Mic Mario Turetta l'interim della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dopo le dimissioni di Nicola Borrelli. Si tratta della soluzione naturale, per affrontare in via provvisoria la vacatio creatasi con le dimissione di Borrelli e garantire la continuità amministrativa. La prassi del ministero prevede, infatti - sottolineano all'Adnkronos fonti del Mic - che in caso di dimissioni di uno dei Dg, l'interim vada al capo del Dipartimento a cui afferisce la direzione generale in questione, che in questo caso è appunto Turetta.

Turetta, 67 anni, è un dirigente di lungo corso. Sociologo, torinese, già direttore della stessa DGCA nel 2019-2020, è stato fino al 2023 direttore generale Educazione e Ricerca. Da segretario generale del Ministero, oggi assume anche la reggenza della direzione cinema. Si tratta di un ritorno, affidato a un tecnico esperto in grado di tenere insieme i pezzi in una fase di stallo. La sua figura, interna all’apparato e lontana dai riflettori, è considerata una garanzia per gestire l’ordinaria amministrazione e guidare la fase transitoria in attesa di una nomina stabile, prevista entro l’autunno.