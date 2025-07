A cura di AdnKronos

Lazza si diverte a stuzzicare, amichevolmente, Amadeus. Il conduttore televisivo, accompagnato dalla moglie Giovanna Civitillo, era presente tra il pubblico del concerto-evento del rapper milanese allo Stadio San Siro, andato in scena mercoledì 9 luglio a Milano. Il legame tra i due è forte, dato che fu proprio Amadeus a portare Jacopo Lazzarini, nome del rapper all'anagrafe, sul palco del Festival di Sanremo, nel 2023 con il brano 'Cenere', diventata poi una hit.

Divertito e coinvolto dallo show, Amadeus ha condiviso alcuni momenti del concerto su Instagram e ha taggato Lazza, complimentandosi per la performance. Tra i tanti commenti sotto al post, non sfugge proprio quello del rapper che ha voluto punzecchiare il conduttore con una 'frecciatina' calcistica: "Almeno stavolta non hai visto volare 5 pere", ha commentato ironicamente Lazza, alludendo alla sconfitta dell’Inter per 5-0 contro il Paris Saint-Germain, nella finale di Champions League. Una battuta da 'derby' diretta al conduttore che è un noto tifoso della squadra nerazzurra.

"Ti voglio bene amico mio", ha aggiunto a corredo delle emoticon con la risata. "Anch’io ti voglio bene amico rossonero", ha replicato Amadeus, a corredo di due cuori, uno nero e uno blu.