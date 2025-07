Si chiude con una vittoria parziale per Alessandro Basciano la nuova udienza legale nella delicata battaglia per l’affido della figlia Céline Blue, avuta con l’ex compagna Sophie Codegoni. Il giudice di famiglia Giuseppe Gennari ha infatti respinto la richiesta di affido super esclusivo avanzata dall’influencer, riconoscendo invece il diritto del padre di continuare ad avere voce in capitolo nelle decisioni relative alla minore.

Una decisione significativa, che arriva in un momento particolarmente delicato per l’ex volto del Grande Fratello Vip, coinvolto da mesi in un processo penale per stalking – accusa che lo ha portato anche a un breve arresto nel novembre 2024. Nonostante ciò, il tribunale ha stabilito che non sussistono le condizioni per affidare alla sola madre la responsabilità esclusiva della figlia.

Multa per Sophie Codegoni: 2.800 euro per contenuti sui social

Ma non è tutto. Sophie Codegoni è stata anche sanzionata con una multa di 2.800 euro per aver pubblicato sui social contenuti riguardanti Céline Blue, in violazione del divieto imposto dal tribunale. A riferirlo è l’avvocato di Basciano, Leonardo D’Erasmo, che ha spiegato a Fanpage come la cifra derivi da sette distinte violazioni, ciascuna punita con 400 euro. I soldi dovranno essere versati immediatamente su un conto intestato alla bambina, co-gestito da entrambi i genitori.

La reazione di Basciano: "2800 a zero e palla al centro"

Alessandro Basciano non ha nascosto la sua soddisfazione. In una storia Instagram pubblicata subito dopo l’udienza, ha commentato con toni accesi e polemici: “Sembrava una partita di calcetto, si son presentate in 7 contro 1 (Scorrette come sempre). Ma… la giustizia, l’abilità, la forza e la verità con i suoi lunghi tempi piano piano sta facendo il proprio corso”.

Poi, un ringraziamento sentito al suo legale: “Un ringraziamento speciale a una persona speciale, ormai da tempo mio compagno di viaggio nel bene e nel male, oltre che mio avvocato, un mio fratello. Beh che dire, 2800 a zero e palla al centro”.