A cura di AdnKronos

Renato Pozzetto compie 85 anni. A festeggiarlo, a Laveno Mombello, sul Lago Maggiore, la sua famiglia e gli amici più cari. Tra questi anche i comici Massimo Boldi e Andrea Pucci. Tutti stretti intorno alla torta di frutta con le candeline blu cantano prima in italiano "Tanti auguri a te" e poi in inglese "Happy birthday to you", come mostra un video pubblicato da Boldi su Instagram.

"Un onore - scrive Pucci - essere stato invitato al compleanno di Renato con un altro grande della comicità, Massimo Boldi. Che emozione!". Nei commenti tanti messaggi di colleghi artisti che fanno gli auguri a Pozzetto, da Gianni Morandi a Massimiliano Cavallari de 'I Fichi d'India' fino a Leonardo Pieraccioni.