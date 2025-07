A cura di AdnKronos

Emma Watson, attrice britannica celebre per il ruolo di Hermione Granger nella saga cinematografica di Harry Potter, è stata sanzionata con un divieto di guida di sei mesi per aver superato il limite di velocità. Secondo quanto emerso in aula di tribunale, riferisce la Bbc, Watson stava guidando un'auto Audi blu a 38 miglia orarie (circa 61 km/h) in una zona residenziale con limite fissato a 30 miglia (48 km/h), la sera del 31 luglio dello scorso anno, a Oxford.

La 35enne attrice, oggi studentessa presso l’Università di Oxford dove frequenta un master in scrittura creativa, aveva già accumulato nove punti sulla patente prima di questa infrazione, rendendo automatica la sospensione. La sentenza è stata emessa mercoledì presso il tribunale di High Wycombe, in un'udienza durata appena cinque minuti alla quale Watson non era presente. Le è stata inoltre inflitta una multa di 1.044 sterline (circa 1.230 euro). Il suo legale, Mark Haslam, ha confermato che l’attrice è "in grado di pagare la sanzione", sottolineando il suo attuale status di studentessa.

Watson ha raggiunto la fama mondiale nel 2001 con l’uscita del primo film della saga di Harry Potter. Dopo l’ultimo capitolo della serie nel 2011, ha recitato in film di successo come 'La Bella e la Bestia', 'Bling Ring' e 'Noi siamo infinito'. Il suo ultimo ruolo cinematografico risale al 2019, nella rivisitazione di 'Piccole Donne' diretta da Greta Gerwig. Nel 2023 ha anche lanciato un marchio di gin sostenibile insieme al fratello.

Curiosamente, nella stessa giornata e nello stesso tribunale, anche un'altra attrice del mondo di Harry Potter, Zoe Wanamaker, è stata sanzionata per eccesso di velocità. La 76enne, che interpretava Madam Bumb (Madam Hooch) nei film, è stata sorpresa a viaggiare a 46 miglia orarie (74 km/h) in un tratto della M4 nei pressi di Newbury, nel Berkshire, dove il limite era di 40 miglia (64 km/h). Anche per lei, con già nove punti sulla patente, è scattata la sospensione automatica di sei mesi, oltre a una multa di pari importo: 1.044 sterline.

L'avvocato di Wanamaker ha dichiarato che l’attrice "non cerca trattamenti di favore" e accetta pienamente la decisione del giudice.

Il giudice distrettuale Arvind Sharma ha aggiunto tre ulteriori punti alle patenti di entrambe le attrici, portando così alla sospensione automatica secondo le normative del Regno Unito.