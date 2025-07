A cura di AdnKronos

Vasco Rossi "felice per Ultimo. Ogni record è fatto per essere battuto. Largo ai giovani. Ti voglio bene Niccolò". Così il Blasco sui social a un giorno dal traguardo del cantautore romano, che ha venduto 250mila biglietti in tre ore per il mega raduno a Tor Vergata a Roma, atteso per il 4 luglio 2026, superando così il recordman Rossi, che aveva raggiunto i 225mila spettatori con il Modena Park del primo luglio 2017.

Ad appena 29 anni, Ultimo vanta già 42 stadi nel suo palmarès, per un totale di biglietti venduti in carriera che sale a oltre 2 milioni, senza contare i 6 album inediti che dal 2017 ad oggi gli sono valsi 84 dischi di platino, 18 dischi d'oro, un totale di oltre 7 milioni di copie vendute, con oltre 3,5 miliardi di streaming su Spotify.

Ultimo, dunque, non ha più rivali in Italia. Per trovare chi totalizza un numero di spettatori paganti più alto bisogna guardare all'estero, in Croazia, dove il cantante croato Marko Perković, in arte Thompson, qualche giorno fa ha raggiunto il record di 500mila spettatori a Zagabria.