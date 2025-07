All’indomani della cerimonia di chiusura della FIFA Club World Cup 2025 al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey, dove si è esibita insieme a Robbie Williams, Laura Pausini ha annunciato a sorpresa il suo nuovo progetto discografico. La cantante italiana più premiata nel mondo ha rivelato che il 12 settembre uscirà il singolo "La Mia Storia Tra le Dita / Mi Historia Entre Tus Dedos", una cover ufficiale del celebre brano di Gianluca Grignani. Ma poche ore dopo l’annuncio, proprio Grignani è intervenuto sui social per segnalare un episodio che ha immediatamente acceso l’attenzione dei fan: il suo commento sotto al post della Pausini sarebbe stato ripetutamente cancellato.

Grignani: “Il mio commento è stato rimosso più volte”

Il cantautore ha pubblicato una storia su Instagram, spiegando l’accaduto: “Il testo che vedrete nella storia successiva, è un commento che ho fatto sotto l’ultimo post della mia amica Laura Pausini, dove annuncia l’uscita del suo nuovo singolo. Purtroppo tale commento mi è stato ripetutamente cancellato!”.

Nel messaggio originale, Grignani si dice affettuosamente vicino all’artista, ma tiene a sottolineare che il brano è una sua creazione: “Ciao Laura, che ti voglio bene lo sai. [...] È doveroso che io ricordi che il tuo singolo in uscita è una cover… di un brano che, se non sbaglio, ho scritto e interpretato io. [...] Ti dedico il mio più grande in bocca al lupo, soprattutto a te. Ti abbraccio”.

La replica di Laura Pausini: “Sai da febbraio che avrei cantato questo brano”

La risposta di Pausini non si è fatta attendere. Con toni affettuosi, la cantante ha chiarito pubblicamente che Grignani era perfettamente al corrente della cover da mesi e che il suo annuncio social è solo il primo di una serie di contenuti previsti per promuovere il progetto. “Anche io ti voglio bene, tanto che ti canto da sempre e tanto che lo sai da febbraio che ti avrei cantato ancora. [...] Sai quanto amo la tua musica e con l’annuncio che ho fatto oggi, spero di averti reso felice”.

Laura ha inoltre precisato che nessuno ha mai messo in dubbio la paternità del brano: “Tutti sanno che La Mia Storia Tra Le Dita è tua, e a me sembra che il mio post sia pensato in un modo molto elegante per iniziare a parlare di questa splendida canzone. [...] Spero che quando uscirà la mia versione ti piacerà tanto quanto piace a me”.