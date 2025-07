Non c’è pace nel Trono Over di Uomini e Donne, dove le storie d’amore nate sotto i riflettori continuano spesso a vivere momenti di grande tensione anche fuori dalle telecamere. È il caso di Rosanna Siino e Giuseppe Molonia, una coppia che ha fatto sognare i fan ma che, nella vita reale, sta attraversando una fase molto complicata.

I due si sono conosciuti proprio all’interno del dating show di Canale 5 e, dopo un percorso turbolento tra studio e incontri, erano usciti dal programma per provare a vivere la loro relazione lontano dal clamore televisivo. Giuseppe, dopo una breve frequentazione con Sabrina Zago, si era dichiarato apertamente a Rosanna, descrivendo un sentimento intenso e travolgente: “Quando lei è entrata, è stato come un’eruzione dell’Etna, un’emozione fortissima. Rosanna è la donna ideale per me: dinamica, instancabile, una grande mamma”.

Tuttavia, quello che sembrava un amore solido ha iniziato a mostrare crepe. Le incomprensioni sono diventate sempre più frequenti, con crisi che sembravano risolversi solo per ripresentarsi poco dopo. L’opinionista Lorenzo Pugnaloni aveva commentato la fine della loro storia con una punta di scetticismo: “Chissà se torneranno insieme con una diretta o se questa volta è una decisione definitiva”.

L’ultima novità arriva da Taormina, dove Rosanna e Giuseppe sono stati avvistati insieme ma intenti in una discussione animata, come riportato da Opinionista Social: “Stavano litigando su questo amore che fatica a trovare una strada significativa”. Sembrerebbe quindi che, nonostante le tensioni e le difficoltà, la coppia non abbia ancora chiuso definitivamente il proprio rapporto, ma stia cercando di “lavorare su sé stessa” e sul loro futuro insieme.