Negli ultimi giorni, Matteo Berrettini è tornato al centro del gossip per la sua vita sentimentale. Dopo la conclusione della relazione con Melissa Satta, annunciata lo scorso febbraio 2024, e il breve legame con l’influencer Federica Lelli, il tennista sembrava ufficialmente single dallo scorso inverno. Ma una recente indiscrezione potrebbe cambiare lo status del campione azzurro.

Il mistero della ragazza mora

Il settimanale Diva e Donna ha paparazzato Berrettini in compagnia di una giovane donna mora in uno degli stabilimenti balneari preferiti dal tennista. I due sono stati visti trascorrere una giornata insieme al mare, seguita da un pranzo in compagnia, alimentando così le voci di un possibile nuovo flirt. Tuttavia, l’identità della misteriosa ragazza non è stata resa nota dalla rivista.

La ballerina del tour di Marracash

La svolta arriva dai social, dove alcuni utenti hanno raccolto e condiviso nuovi dettagli: la donna in questione sarebbe una ballerina, attualmente impegnata nel corpo di ballo del nuovo tour di Marracash. Stando a queste ricostruzioni, Matteo e la ballerina si sarebbero conosciuti proprio durante la data torinese del tour del rapper. Successivamente, il tennista avrebbe iniziato a seguire la giovane sui social network, segno che tra i due potrebbe esserci un interesse particolare.

Tra gossip e carriera, cosa succederà?

Al momento, nessuna delle due parti ha commentato ufficialmente la vicenda e resta quindi incerto il reale rapporto tra Berrettini e la ballerina. Quel che è certo è che il tennista è nuovamente sotto i riflettori non solo per i successi sportivi, ma anche per la sua vita privata, che continua a catturare l’attenzione dei fan e dei media.