Mentre l’estate scorre e i fan attendono con ansia il ritorno di Uomini e Donne, le prime indiscrezioni sulla nuova edizione iniziano a prendere forma. Le registrazioni del dating show sono previste, salvo cambiamenti, per la fine di agosto, e il pubblico è curioso di scoprire chi saranno i nuovi protagonisti del celebre programma di Canale 5.

Secondo quanto rivelato da LorenzoPugnaloni tramite il suo profilo Instagram, la scelta dei tronisti sarebbe ormai definita, o almeno in via di definizione. La novità più interessante riguarda la provenienza di alcuni volti: mentre due tronisti rimarrebbero “sconosciuti” al grande pubblico, due altri potrebbero arrivare direttamente da Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

I due “sconosciuti” di cui parla Pugnaloni sarebbero una ragazza pugliese di 24 anni e un ragazzo romano di 27 anni. Nonostante l’identità esatta non sia stata confermata, la fonte sottolinea che i nomi sono ancora indiscrezioni, ma la scelta sarebbe ormai fatta.

Oltre al Trono Classico, non mancano le ipotesi per il Trono Over. Tra queste spicca quella di un possibile ritorno di Ida Platano, una delle protagoniste più amate e discusse degli ultimi anni. Se confermato, il suo ingresso potrebbe non avvenire immediatamente all’inizio della stagione, ma piuttosto “in corsa”, aggiungendo un tocco di suspense e nostalgia agli appuntamenti con il programma.

Insomma, la nuova stagione di Uomini e Donne promette di essere ricca di sorprese, mescolando volti nuovi e personaggi già noti, in una formula che ha da sempre conquistato milioni di telespettatori.