A cura di AdnKronos

Hollywood sbarca al The Sanctuary Eco Retreat. Mel Gibson è stato avvistato ieri sera nel noto locale romano, a un passo dal Colosseo, con cocktail in mano mentre si godeva la serata tra luci soffuse e atmosfera da estate romana con tanto di ballerine a bordo piscina. Il look da ‘vip sotto copertura’ - maglia polo e jeans dai toni scuri e Crocs bianche - non è bastato a renderlo irriconoscibile agli occhi dei presenti. Ma Gibson si è mostrato gentile con tutti, come solo i grandi sanno essere.

Ma niente nottata brava per il regista e attore. Poco prima dello scoccare della mezzanotte Mel si è defilato in silenzio, in modalità ‘Cenerentolo’. Molto probabilmente sta ricaricando le energie prima di buttarsi sul set del sequel tanto atteso de 'La Passione di Cristo', le cui riprese sono previste negli studi di Cinecittà nel nuovo Teatro 22. "Inizieranno tra settembre e ottobre", come aveva annunciato l’amministratore delegato Manuela Cacciamani nell’intervista all’Adnkronos.