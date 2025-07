A cura di AdnKronos

Sembrava tutto finito tra Sonia e Simone. Il loro falò di confronto si era concluso con un addio amaro, tra tradimenti e delusioni. E invece, a sorpresa, durante la puntata finale di Temptation Island in onda oggi, giovedì 31 luglio, è arrivato il colpo di scena: i due sono tornati insieme. Ma non è tutto... il vero colpo di scena è la gravidanza di Sonia. La ragazza ha scoperto, una volta tornata a casa dopo la fine del programma, di essere in dolce attesa. Una notizia che ha cambiato ogni cosa, spingendo così la coppia a ricostruire il rapporto.

Dopo il falò di confronto, Simone ha fatto di tutto per riconquistare la fiducia di Sonia. Un percorso in salita, come lei stessa ha ammesso: "Deve dimostrarmi che le sue parole sono reali, ho ancora tanti dubbi, ma voglio crederci. La ferita ancora non passa". "Dimostrerò sempre di più", ha aggiunto Simone che ha promesso impegno e costanza.

Sonia aveva chiesto un falò di confronto immediato dopo aver scoperto il tradimento di Simone. Sonia ha avuto la possibilità di vedere i filmati che ritraggono il personal trainer in atteggiamenti intimi con la single Rebecca.

Simone e Rebecca si sono lasciati andare a vere e proprie effusioni, culminate in un momento intimo. Simone ha preso per mano Rebecca e l'ha portata in bagno, lontano dalle telecamere. I microfoni, però, hanno registrato tutto. Sonia ha ottenuto come conferma la confessione di Rebecca: "Mi ha baciato", ha detto la tentatrice.

Durante il faccia a faccia, mentre rivedevano i filmati incriminati, Sonia ha ripetuto più volte con rabbia: "Mi fai schifo". Simone, visibilmente dispiaciuto per i suoi atteggiamento e ha provato a giustificarsi: "Ho baciato un'altra per capire se ti amavo".

Dopo la decisione di Sonia di lasciare il programma da sola, Filippo è intervenuto puntando il dito contro il ragazzo: "Non le hai chiesto scusa nemmeno una volta". "È vero - ha ammesso Simone - ero immerso nei miei pensieri, in tutto quello che è accaduto durante questo percorso".

Poi, con la voce rotta ha aggiunto: "So bene quanto sia stato difficile per lei vedere alcuni miei comportamenti. Ma proprio questi miei atteggiamenti mi hanno fatto capire che l'amavo e che non volevo perderla". Si è concluso così il percorso di Sonia e Simone, con un triste addio.