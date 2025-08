A cura di AdnKronos

Le amiche più amate di New York dicono 'addio' ai loro fan. 'And Just Like That' non avrà una quarta stagione: la serie sequel di 'Sex and the City' si ferma alla terza stagione, attualmente in onda su Sky e in streaming su Now. Ad annunciarlo in una nota, diffusa sul profilo Instagram della serie, è lo showrunner, scrittore e regista Michael Patrick King: "E proprio così...questo racconto che fa parte dell'universo di 'Sex And The City' sta volgendo al termine. Mentre scrivevo l'ultimo episodio della terza stagione di 'And Just Like That' mi è sembrato chiaro che questo potesse essere un ottimo punto in cui fermarsi.

Insieme a Sarah Jessica Parker (interprete di Carrie Bradshaw ed executive producer della serie, ndr), Casey Bloys e Sarah Aubrey (di HBO, che produce lo show, ndr), abbiamo deciso di concludere la popolare serie quest'anno con un finale in due parti e di estendere l'ordine originale della serie da 10 a 12 episodi". Il creatore ha poi aggiunto: "SJP e io abbiamo rimandato l'annuncio della notizia fino ad ora perché non volevamo che la parola 'finale' oscurasse la gioia nel vedere la stagione. È con grande gratitudine - conclude - che ringraziamo tutti gli spettatori che hanno accolto questi personaggi nelle loro case e nei loro cuori in tutti questi anni".

La serie che ha rivoluzionato il modo di raccontare le donne sullo schermo scrive definitivamente la parola 'fine'. Anche Sarah Jessica Parker ha scritto un lungo post su Instagram in cui ripercorre ciò che è stato il suo personaggio dai look impeccabili e dalle corse instancabili, rigorosamente su tacco 12. Nel corso del tempo "Carrie Bradshaw ha cambiato casa, fusi orari, mente, scarpe e capelli, ma mai la devozione per New York City", scrive SPJ. E non solo. Ha parlato di sesso quando ancora era un tabù.

Carrie "ha indossato vergogna, orgoglio, onore, ottimismo e letteralmente innumerevoli abiti, gonne e tutù". E "mi ha accompagnata per 27 anni. Penso di averla amata più di tutti". Come le sue amiche storiche "Miranda, Samantha e Charlotte" e le nuove arrivate Seema e Lisa". L'attrice si dice "grata per tutta quella sinfonia di emozioni". Parker e King hanno "riconosciuto" che la terza stagione "fosse il capitolo conclusivo". 'And Just Like That' "è stata gioia e avventura" grazie al "duro lavoro dei talenti che hanno lavorato con noi. Sono una persona migliore grazie a ogni singolo giorno trascorso con voi", conclude l'attrice.