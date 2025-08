A cura di AdnKronos

Finale col botto per 'Temptation Island' condotto da Filippo Bisciglia. In un crescendo ininterrotto, l'ultima puntata di questa edizione, in onda ieri su Canale 5, ha segnato un nuovo record, registrando un ascolto di 4.601.000 spettatori con il 32.86% di share. Al secondo, staccato di oltre 20 punti, il film 'Scusate se esisto!' su Rai1, con 1.555.000 spettatori e il 10.6% di share. Terza posizione per 'Delitti in Paradiso' su Rai2, con 781.000 spettatori e il 6.5% di share.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'In Onda Prima Serata' su La7 (718.000 spettatori, share 4.6%), 'World War Z' su Italia 1 (666.000 spettatori, share 4.4%), 'Il piccolo inquilino' su Rai3 (574.000 spettatori, share 3.7%), 'Tel chi el Telùn' sul Nove (555.000 spettatori, share 3.6%), 'La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones' su Rete4 (525.000 spettatori, share 3.6%), 'Rocky IV' su Tv8 (463.000 spettatori, share 3%).

In access prime time, record anche per 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 (4.606.000 spettatori, share 28.6%) mentre 'Techetechetè' su Rai1 ottiene 2.681.000 spettatori e il 16.6% di share.

Vittoria di Rai1 nel preserale con 'Reazione a Catena - L’Intesa Vincente' (2.050.000 spettatori, share 21.6%) e 'Reazione a Catena' (2.860.000 spettatori, share 23.9%) che superano 'Sarabanda - Prima Sfida' (1.508.000 spettatori, share 17.3%) e 'Sarabanda' (2.108.000 spettatori, share 19%) trasmessi da Canale 5.