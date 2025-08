A cura di AdnKronos

Quando Ballando con le stelle chiama... Andrea Delogu risponde. Il dance show condotto da Milly Carlucci si sta preparando per la nuova edizione in partenza in autunno e piano piano, sta svelando i nomi dei nuovi concorrenti che si metteranno alla prova davanti alla giuria.

Dopo l'annuncio di Maurizio Ferrini, primo concorrente ufficiale, Ballando con le stelle ha svelato il nome del secondo concorrente: la conduttrice Rai, che a giudicare dal video condiviso sui social, non vede l'ora di vestire i panni da ballerina.

Lo sketch tra Andrea Delogu e Milly Carlucci è tutto da ridere. La conduttrice riceve una chiamata inaspettata proprio da Milly, o meglio, dalla sua imitatrice, l'attrice Giulia Vecchio. Delogu accetta con entusiasmo la proposta di entrare nel cast.

“Ti offro il ballerino più bello, il ballerino più sensuale di tutti: Paolo Belli”, dice Milly. Andrea, sorpresa, replica: “Ma Paolo non balla, Milly...”. La risposta?: “Ma senti chi parla, perché tu balli tesoro?”. L'avventura in sala prove può ufficialmente cominciare.