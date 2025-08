A cura di AdnKronos

Jacqueline Luna è tornata a parlare della sua gravidanza e per farlo, ha deciso di condividere una foto in primo piano della sua pancia a distanza di 8 mesi dal parto che ha dato alla luce il figlio Enea, avuto con Niccolò Moriconi, in arte Ultimo.

"Piccolo appunto: la mia panciotta è piatta ma ancora tanto morbidosa. Ma la amo per ciò che mi ha permesso di fare", scrive Jacqueline a corredo dello scatto. "Mi alleno due o tre volte a settimana da marzo e i primi risultati li ho visti dopo un mesetto", spiega e poi si rivolge alle neo mamme: "Ognuna ha i suoi tempi. Dipende da età, stile di vita e altri fattori".

E lancia un messaggio di incoraggiamento a chiunque stia vivendo la sua stessa fase della vita: "Ricordate di amare il vostro corpo perché vi ha permesso di creare una'altra vita. So che il cambiamento fa paura ma il tempo e la dedizione porteranno risultati. Non vivetevi male i primi mesi di vita pensando a quello che non vi piace, godeteveli", ha aggiunto.

Proprio lo scorso mercoledì 30 luglio, Jacqueline Luna ha celebrato sui social gli 8 mesi del figlio Enea. L'influencer ha condiviso un dolcissimo video in cui tiene in braccio il suo bimbo e lo culla affettuosamente, come a intonargli una ninna nanna, accompagnata dalla didascalia: "Gli 8 mesi più veloci della mia vita, amo essere la tua mamma".