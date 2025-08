A cura di AdnKronos

Non una vita facile, ma oggi Fernanda Lessa guarda al passato con consapevolezza e forza. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la ex top model brasiliana ha ripercorso alcuni dei momenti più difficili della sua vita, a partire dal dolore più grande, la perdita del suo primo figlio: "Joaquìn avrebbe compiuto 24 anni a maggio. È il mio angelo custode".

Fernanda racconta che è proprio grande a lui che ha scoperto di avere una malformazione cardiaca, mai diagnosticata. "Joaquìn è nato con la mia stessa malformazione, è grazie a lui che me l’hanno trovata e sono stata operata. Il cardiologo mi ha detto che a trent’anni sarei sicuramente morta. Mio figlio mi ha salvata".

Un punto di svolta è stato l'incontro con il marito Alessio, che Fernanda definisce il suo "salvatore": "Senza di lui non ce l’avrei fatta. Con lui che ho cercato aiuto, che mi sono rivolta a dei professionisti. Quando abusi di alcool, come facevo io, riempi qualcosa, un vuoto oppure dei problemi psichiatrici", spiega la top model che nel 2015 si è auto-internata in una clinica perché soffriva di bipolarismo: "Avevo avuto una ricaduta. Non capivano il mio problema psichiatrico, riconducevano tutto all’alcolismo. Invece io sono completamente pazza (ride). Con Luca ho trovato dei terapeuti illuminati che hanno compreso che con l’alcool lenivo la mia patologia".

L'ultima ricaduta nel 2022: "Una mia amica si era tolta la vita. C’era il primo lockdown... io sono umana. Ho avuto un attacco di panico a una festa, erano tutti mascherati... è stato un incubo", ora Fernanda è sobria da anni: "Io oggi vivo una vita sana, sono sposata, sono mamma, lavoro, abito davanti al mare, ho due cani adottati. Ragazzi, andrà tutto bene".

La modella ha commentato anche le critiche ricevute su Instagram quando ha dichiarato di aver perso 10 chili con una dieta fai da te: "Sono dimagrita perché con la premenopausa ero gonfiata. Da modella ero sei chili in meno".

Fernanda racconta di alcune pazzie fatte per amore in passato, in particolare per Bobo Vieri: "Era un orsacchiotto. Doveva andare in ritiro e io ero Miami. Allora ho preso un volo con mille scali invece di salire sul mio diretto pur di vederlo in tempo. Ridevamo tanto insieme".