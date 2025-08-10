Durante la diretta Grande Fratello israeliano, quattro attivisti del movimento per la coesistenza ebraico-araba e la giustizia sociale Standing Together sono saliti senza autorizzazione sul palco per protestare contro la guerra in corso a Gaza. Indossando magliette con la scritta "Lasciare Gaza", si sono seduti e presi per mano, lanciando un forte appello per la pace.

Uno degli attivisti ha gridato: "La guerra a Gaza deve finire! La guerra ci sta uccidendo tutti!", mentre la sicurezza cercava di farli scendere dal palco. Il gruppo ha denunciato che "il governo israeliano sta mandando i soldati a morire" e che "Israele sta affamando Gaza, con bambini, donne, anziani e ostaggi che soffrono".

In una nota diffusa dopo la protesta, Standing Together ha criticato i media israeliani, affermando che "mentre gli ostaggi vengono abbandonati alla morte e i bambini muoiono di fame a solo un’ora di macchina dagli studi del Grande Fratello, i media non dicono alla Nazione cosa sta succedendo a Gaza e comunicano ai cittadini che tutto sta andando come al solito".