A cura di AdnKronos

Per i Megadeth il prossimo album in studio sarà l’ultimo della loro carriera. A dare l’annuncio è la band stessa, che nei giorni scorsi aveva fatto partire un misterioso conto alla rovescia sul proprio sito. L’iconico gruppo thrash metal ha in seguito pubblicato un messaggio ai fan, spiegando che al nuovo disco, che dovrebbe uscire nei primi mesi del 2026, seguirà un tour: “È il nostro ultimo album in studio - sottolinea il frontman, Dave Mustaine -. Negli anni abbiamo fatto molte amicizie e speriamo di vedervi tutti al nostro tour d’addio mondiale”.

Non si conosce ancora il titolo del disco, il diciassettesimo per la band di Los Angeles, ma sarà il seguito di The Sick, the Dying… and the Dead! del 2022 e metterà la parola fine alla storia dei giganti del trash metal. In una mail inviata ai fan, Mustaine ha motivato così la decisione: “Ci sono così tanti musicisti che arrivano alla fine della loro carriera, che sia per caso o per scelta. La maggior parte di loro non ha la possibilità di andarsene alle proprie condizioni, al culmine, e io invece mi trovo proprio lì, in questo momento della mia vita. Ho viaggiato per il mondo, ho conquistato milioni e milioni di fan, e la parte più difficile di tutto questo è dire loro addio”.

“Non vediamo l’ora che ascoltiate questo album e di vedervi durante il tour - prosegue il cantante -. Se mai ci fosse stato un momento perfetto per pubblicare un nuovo album, è adesso. Se mai ci fosse stato un momento perfetto per girare il mondo in tour, è adesso”. Niente spazio per la malinconia: “Non arrabbiatevi, non siate tristi - incalza Mustaine - siate felici per tutti noi, venite a festeggiare con me nei prossimi anni. Insieme abbiamo fatto qualcosa di davvero straordinario, qualcosa che probabilmente non accadrà mai più. Abbiamo creato uno stile musicale, abbiamo iniziato una rivoluzione, abbiamo cambiato il mondo della chitarra e il modo in cui viene suonata, e abbiamo cambiato il mondo. Le band in cui ho suonato hanno influenzato il mondo. Vi amo per questo. Grazie di tutto”.