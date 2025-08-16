A cura di AdnKronos
E' morto Pippo Baudo oggi, sabato 16 agosto, aveva 89 anni. Da Sanremo a Fantastico, ha fatto la storia della televisione. Era nato a Militello il 7 giugno del 1936.
