I lavori sono in corso per la nuova edizione di Domenica In, che nel 2025 festeggerà il suo cinquantesimo anniversario. Un traguardo importante che porterà con sé un grande cambiamento: una conduzione corale, come anticipato mesi fa dalla stessa Mara Venier.

“Ogni anno dico che è l’ultimo, ma poi l’azienda mi chiede di tornare e alla fine cedo. Questa volta però ho accettato di ritornare l’anno prossimo, perché sarà l’anniversario della trasmissione, 50 anni. Ci saranno molte novità e per l’occasione la conduzione sarà corale, accanto a me ci saranno anche altre persone.”

Chi ci sarà accanto a Mara Venier?

Inizialmente, la Rai aveva puntato su Nek e Gabriele Corsi per affiancare Zia Mara, ma entrambi si sono tirati indietro:

Nek , noto per il successo Laura non c’è, ha preferito accettare un posto in giuria a The Voice .

, noto per il successo Laura non c’è, ha preferito accettare un posto in giuria a . Gabriele Corsi, invece, si è fatto da parte dopo aver appreso che il suo ruolo si sarebbe ridotto a un semplice gioco di breve durata.

Nuovi ingressi nel team: ecco chi condurrà

Per due conduttori che lasciano, altri si aggiungono. Nelle ultime settimane sono emersi i nomi di quelli che, salvo sorprese, formeranno la squadra al fianco di Mara Venier:

Teo Mammucari , che si occuperà della parte più leggera e giocosa, inclusa la rubrica del Cruciverbone .

, che si occuperà della parte più leggera e giocosa, inclusa la rubrica del . Tommaso Cerno , al timone delle sezioni dedicate ad attualità e costume .

, al timone delle sezioni dedicate ad . Enzo Miccio, con una rubrica che parlerà di coppie, relazioni e amore.

Il quinto elemento: in arrivo Vincenzo De Lucia

Secondo quanto riportato da Adnkronos, il team potrebbe arricchirsi ulteriormente con l’arrivo di un quinto conduttore: il talentuoso Vincenzo De Lucia, noto per le sue imitazioni impeccabili.

L’artista ha già vestito i panni di Mara Venier in diverse occasioni, oltre ad aver portato in scena imitazioni memorabili di Maria De Filippi, Francesca Fagnani, Barbara d’Urso, Milly Carlucci, Sandra Milo e Ornella Vanoni.