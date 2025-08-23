A cura di AdnKronos

Rose Villain ricorda la mamma scomparsa. Oggi, sabato 23 agosto, la cantante ha condiviso sui social una dedica per la mamma che avrebbe compiuto gli anni. "Buon compleanno mamma", scrive Rose.

"Non mi fa più arrabbiare il fatto che tu non possa vedere le cose belle che sto facendo o ascoltare le canzoni che scrivo", ha scritto la cantante a corredo di una foto della madre in bianco e nero, in costume da bagno. "La cosa che proprio non sopporto è che tu non abbia conosciuto le persone incredibili che sono entrate nella mia vita in questi ultimi anni e che loro non abbiano conosciuto te", ha aggiunto non nascondendo l'amarezza.

"Vi sareste amati molto. Era impossibile non amarti", ha concluso la 36enne. Non è la prima volta che Rose Villain parla pubblicamente del dolore per la perdita della madre. Più volte ha raccontato un aneddoto legato a un messaggio ricevuto sul telefono dal genitore: "Stanotte ho sognato che duettavi con Elisa. Le mie due cantanti preferite insieme! Non ho dubbi perché accadrà, credimi e soprattutto credici. Se hai bisogno di una corista, ci sono!", le aveva scritto la madre. Un sogno premonitore, perché poi anni dopo si è realizzato con 'Monet', un brano che Rose ha dedicato alla madre in cui duetta proprio con Elisa.