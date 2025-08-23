Una tragedia ha colpito il set della quinta stagione di Emily in Paris, in lavorazione in questi giorni tra Roma e Venezia. Il 21 agosto 2025, durante le riprese presso lo storico Hotel Danieli, è improvvisamente scomparso Diego Borella, 47 anni, assistente alla regia. L’uomo è stato colpito da un malore intorno alle ore 19:00, durante una giornata di lavoro. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: il decesso è stato constatato circa mezz’ora dopo.

Chi era Diego Borella

Originario di Venezia, Borella era un professionista stimato nel mondo dello spettacolo. Aveva una formazione internazionale tra Roma, Londra e New York e coltivava numerose passioni artistiche: dal teatro al cinema, fino alla scrittura di fiabe per bambini. Era molto apprezzato per la sua sensibilità, la discrezione e il talento poliedrico che portava in ogni progetto.

Set interrotto e cordoglio silenzioso

Dopo il tragico evento, le riprese della serie sono state immediatamente sospese. Il team produttivo, sotto shock per la perdita improvvisa, ha preferito fermare ogni attività per onorare la memoria del collega scomparso. Le riprese veneziane, iniziate lo scorso 15 agosto e programmate fino al 25 agosto, subiranno dunque un ritardo.

Tra le location previste per questa nuova stagione ci sono Campo Santi Giovanni e Paolo, San Francesco della Vigna, i dintorni delle Gallerie dell’Accademia, il Canal Grande e appunto l’Hotel Danieli, attualmente chiuso al pubblico e adattato per le riprese.

Trama di Emily in Paris 5

La quinta stagione si apre con Emily trasferitasi a Roma, dove ha assunto la direzione dell’Agence Grateau. Nuove sfide professionali e sentimentali attendono la protagonista, alle prese con una città nuova e un ritmo di vita diverso. Ma quando un progetto fallisce e tutto sembra crollare, Emily fa ritorno allo stile di vita francese per ritrovare stabilità. Un segreto inatteso metterà a rischio i suoi rapporti più stretti, costringendola ad affrontare conflitti personali e professionali.