A cura di AdnKronos

'Ex', il nuovo singolo di Irama che segna la sua prima e attesa collaborazione con Elodie è uscito oggi, venerdì 29 agosto. Il singolo è un incontro artistico che racconta una storia d’amore intensa e autodistruttiva, un quadro emotivo fatto di tensione e silenzi assordanti. Con una produzione musicale latina e sensuale dei Room9 (Mix, Mastering: Andrea DB Debernardi, Nicolò Giglio Tos @ Fonjka Studio), il singolo conserva un'anima profondamente riflessiva e narrativa. Irama e Elodie mettono in scena due protagonisti intrappolati in una relazione che sta per finire.

Il singolo è accompagnato dal video per la regia di Attilio Cusani e la produzione di Borotalco.tv in cui viene narrato uno spietato confronto di una crisi di coppia. La location in una grande villa è la cornice dell’escalation emotiva di una lite di coppia, attraversando tutte le fasi: dalla rabbia, al distacco, fino allo sfogo finale, in una vera e propria giostra di sentimenti. Il bianco e nero accentuano la parte visiva in cui i toni contrastati replicano e intensificano le emozioni. 'Ex' è una canzone capace di unire forza interpretativa e scrittura emotiva, dando voce a tutte quelle storie che finiscono senza spegnersi davvero.

Irama, tra i protagonisti assoluti della scena musicale italiana, con 53 dischi di Platino, 5 dischi d’Oro e oltre 2,6 miliardi di streaming complessivi, vanta anche oltre 100 mila biglietti, due forum sold out a maggio e un tour estivo nei principali Festival italiani. Sarà il 2 ottobre all’Arena di Verona per un concerto che ha già registrato il tutto esaurito e il 21 giugno sarà protagonista del suo primo concerto a San Siro. Elodie, interprete e performer con quasi 5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 11 volte alla #1 in radio, dopo le due date evento di 'Elodie The Stadium Show', si sta preparando a tornare live con il suo tour nei palasport, di cui due già dichiarati sold out, 'Elodie Show 2025', prodotto da Vivo Concerti. 'Yakuza', il singolo che Elodie ha realizzato con Sfera Ebbasta, uscito il 27 giugno, rimane stabile nelle prime posizioni di tutte le classifiche.

L'annuncio è stata fatto via social, sui profili dei due artisti, con uno scatto in bianco e nero che potrebbe essere tratto dal videoclip. Nell'immagine Irama ha una camicia aperta, beve da un bicchiere e ha le gambe immerse nell'acqua; Elodie è accanto a lui, con gli occhi chiusi, indossa un lungo abito e ha i capelli sciolti.