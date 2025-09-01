A cura di AdnKronos

Stasera lunedì 1 settembre andrà in onda Power Hits Estate di RTL 102,5, l'evento musicale più atteso dell'estate italiana che va in scena stasera all'Arena di Verona. Il grande show della prima radiovisione d'Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l'airplay radiofonico, decretando il Power Hit dell'estate 2025, ovvero il tormentone per eccellenza di questa stagione.

Sarà possibile seguire l'evento musicale a partire dalle 21:00, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

Il Power Hits Estate di RTL 102.5 sarà una celebrazione della musica e di tutti gli artisti che, con i loro brani, hanno dominato le classifiche musicali durante l'estate: una colonna sonora travolgente che ha accompagnato il pubblico nelle calde giornate e nelle notti estive.

Nel cast Giorgia, Marco Mengoni, Modà, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari Alfa, Anna, Annalisa, Blanco, Boomdabash, Bresh, Carl Brave, Clara, Coez, Dardust, Elodie, Fabio Rovazzi, Fabri Fibra, Fedez, Francesco Gabbani, Fuckyourclique, Gabry Ponte, Gaia, Gigi D’Alessio, Irama, Levante, Loredana Bertè, Lucio Corsi, Mari Froes, Noemi, Orietta Berti, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Salmo, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Tananai, The Kolors, Tredici Pietro.