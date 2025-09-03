Nell’ultimo anno Stefano De Martino ha conquistato il pubblico con il suo Affari Tuoi, trasformandosi nel leader indiscusso della fascia preserale. Quella che inizialmente era una scommessa per la Rai, dopo l’addio di Amadeus, si è rivelata un investimento vincente: il game show ha raggiunto punte di quasi 4 milioni di telespettatori a serata, battendo sistematicamente la concorrenza di Striscia la Notizia su Canale 5.

Proprio il declino del TG satirico di Antonio Ricci non è passato inosservato ai vertici di Mediaset, che hanno deciso di rinviare la partenza di Striscia a novembre. Al suo posto, già da qualche mese, è tornato in auge un altro storico programma: La Ruota della Fortuna, condotto da Gerry Scotti con la presenza di Samira Lui. Il game show, grazie alla forza del brand e all'affetto del pubblico, ha ottenuto ottimi ascolti per tutta l’estate.

Prima sfida della stagione: chi ha vinto?

Con l’inizio di settembre e il ritorno in onda di Affari Tuoi (che ha presentato anche alcune novità), gli occhi erano puntati sulla prima grande sfida d’ascolti tra i due programmi e i rispettivi conduttori, che nei giorni scorsi si erano anche punzecchiati a colpi di ironia.

Come riportato da DavideMaggio.it, a vincere la prima serata del nuovo palinsesto è stato, un po’ a sorpresa, Gerry Scotti con la sua Ruota della Fortuna, che ha totalizzato un ottimo 24.17% di share.

Dietro, ma comunque con un risultato solido, Stefano De Martino, che con il ritorno di Affari Tuoi ha ottenuto il 22.6% di share.

Analisi e prospettive

Questo esordio sorprendente riapre completamente i giochi nel duello preserale. Se da un lato Affari Tuoi resta uno dei format più amati dal pubblico italiano, dall’altro La Ruota della Fortuna ha dimostrato che la forza della nostalgia e un conduttore carismatico come Gerry Scotti possono fare la differenza.

Ora resta da vedere se questo trend sarà confermato nelle prossime serate, oppure se Stefano De Martino tornerà a dominare la fascia oraria, come accaduto nella scorsa stagione.