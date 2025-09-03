A cura di AdnKronos

Il primo confronto diretto tra 'Affari Tuoi' e 'La Ruota della Fortuna' vede vincere di un soffio, nel periodo di sovrapposizione dalle 20.49 alle 21.25, il game show di Rai1: poco più di 35 minuti di scontro frontale il cui il programma condotto da Stefano De Martino ottiene 4.210.000 spettatori e il 22,35% di share e quello di Gerry Scotti registra 4.120.000 spettatori e il 21,87% di share.

Ma nel dato dei singoli programmi, il temuto sorpasso, sebbene di poche centinaia di migliaia di spettatori, c'è stato. Gerry Scotti, con la sua rinnovata 'Ruota della Fortuna', che dal 14 luglio macinava su Canale5 ascolti vicini al 30% di share, ha superato 'Affari Tuoi' nella prima puntata del game al rientro su Rai1 per la nuova edizione. Il verdetto parla chiaro: 4.514.000 spettatori con il 24,17% per il gioco di access di Canale5 (in onda dalle 20.49 alle 21.39) e 4.222.000 spettatori col 22,6% per il programma di Stefano De Martino (che ieri è andato in onda dalle 20.39 alle 21.25 in diretta, avendo finito la tournée del suo show teatrale domenica scorsa), campione d'ascolti della scorsa stagione tv.

Ma la sfida è solo iniziata: è vero che De Martino nella prima puntata ha lasciato sul campo oltre 10 punti di share rispetto alla media dello scorso anno ma è pur vero che anche Scotti, forte dell'abbrivio di un'estate in onda, ha perso circa 5 punti percentuali rispetto alla settimana scorsa. La stagione è lunga e l'esito finale tutto da scrivere. (di Antonella Nesi)