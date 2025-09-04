A cura di AdnKronos

Gerry Scotti si aggiudica anche il secondo round della sfida dell'access prime time, dove ieri, mercoledì 3 settembre, 'La Ruota della Fortuna' su Canale5 ha ottenuto 4.109.000 spettatori e il 23% di share mentre 'Affari Tuoi' su Rai1 ne ha registrati 3.993.000 con il 22,4% di share.

Stefano De Martino però accorcia le distanze: se martedì 2 settembre la differenza tra i due programmi, nel primo scontro della stagione, era stata di 1,6 punti percentuali (24,2% vs 22,6%) ieri è stata dello 0,6%. Rai1 comunque si aggiudica la fascia di prima serata, dove il programma più visto è stato il film 'One True Loves' trasmesso dall'ammiraglia Rai, con 1.918.000 spettatori e il 13.4% di share. Al secondo posto, 'Una seconda occasione' su Canale5, con 1.462.000 spettatori e il 10.8%. Terzo posto per 'Chicago Med' su Italia1, con 1.061.000 spettatori con il 7.4%.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Rocco Schiavone' in replica su Rai2 (875.000 spettatori, share 6%), 'Ricomincio da tre' su Rai3 (837.000 spettatori, share 5.5%), 'Zona Bianca' su Rete4 (703.000 spettatori, share 6.2%), 'In Viaggio con Barbero' su La7 (595.000 spettatori, share 3.8%), 'Jumanji' su Tv8 (422.000 spettatori, share 2.9%), 'Hunter Killer – Caccia negli abissi' sul Nove (365.000 spettatori, share 2.7%).