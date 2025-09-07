Negli ultimi anni sono sempre di più i volti noti della TV italiana – tra ex gieffini, corteggiatori di Uomini e Donne e protagonisti di Amici – che decidono di sbarcare su OnlyFans, il social bianco e azzurro sempre più popolare tra i personaggi pubblici in cerca di nuove entrate. Dopo nomi come Antonella Mosetti, anche Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip, ha aperto un suo profilo. Ma, a differenza della “Dea pagana”, la sua avventura è stata breve e per nulla redditizia.

“È stato uno scherzo. Mia cugina e il mio migliore amico mi hanno aiutata ad aprire il profilo perché c’erano tanti siti che rubavano foto dei miei piedi. A me, tra l’altro, non piacciono per niente, li trovo bruttissimi, ma online giravano ovunque. Così, per ridere, abbiamo caricato qualche foto. È durato pochissimo e poi abbiamo chiuso”, ha raccontato Macari a Fanpage.

Un’esperienza fugace su OnlyFans

L’apertura del profilo su OnlyFans è avvenuta quasi per provocazione: un modo per “prendere in giro” chi già diffondeva materiale senza consenso, ma anche un piccolo esperimento sociale. Tuttavia, l’esperienza si è chiusa in tempi brevissimi e, come ammette la stessa Macari, i guadagni sono stati minimi.

“Qualcosa sì, ho guadagnato, ma niente che mi abbia cambiato la vita”.

Il ritorno in TV? “Tornerei al Grande Fratello anche domani”

Dopo la vittoria nel Grande Fratello Vip, Macari è sparita progressivamente dalla scena televisiva. La pandemia e la maternità l’hanno portata a mettere in pausa la carriera, ma ora si dice pronta a rimettersi in gioco.

“Se mi piacerebbe tornare a lavorare in televisione? Assolutamente sì. Se arrivasse il programma giusto, ci tornerei subito. È la mia passione e sarebbe anche un bell’esempio per mia figlia. La genitorialità è una cosa seria, ma non deve precludere il fatto di poter seguire la propria vocazione”.

Ma il nuovo GF non è per lei

Alla domanda su quale programma le piacerebbe fare, Macari risponde senza esitazioni: “Al Grande Fratello ci tornerei anche domani. Ne conosco già i meccanismi e questo mi aiuterebbe a vivermi al meglio l’esperienza”,

Tuttavia, la sua partecipazione a una futura edizione del reality appare improbabile: Pier Silvio Berlusconi ha chiarito che il nuovo corso del Grande Fratello – quello condotto da Simona Ventura – sarà riservato esclusivamente a persone comuni, escludendo categoricamente personaggi già noti al pubblico.

Il sogno: tornare a fare la showgirl

Nel corso dell’intervista, Alessia Macari ha anche espresso il desiderio di partecipare a un programma “alla vecchia maniera”, in stile varietà: “Mi piacerebbe partecipare a un programma alla vecchia maniera, come quelli delle showgirl che cantavano e ballavano. È sempre stato il mio sogno”.