Un momento di forte emozione nello studio di Verissimo, dove Pamela Petrarolo, ex volto storico di Non è la Rai, ha condiviso un aggiornamento importante e toccante sulla scomparsa del fratello Manuel, di cui non si avevano più notizie da due anni e mezzo.

Il ritrovamento di Manuel: fermato a Roma lo scorso 17 giugno

La notizia del ritrovamento è arrivata lo scorso 17 giugno, quando la madre di Pamela, Cinzia, ha ricevuto una telefonata in piena notte dalla Polizia. Le forze dell’ordine avevano fermato Manuel a Roma, a bordo di un’auto rubata collegata a sette furti.

“Siamo della Polizia, abbiamo fermato suo figlio, è qui con noi. Lo abbiamo trattenuto”, hanno detto alla madre al telefono.

Sconvolta, la signora Cinzia ha chiesto subito di poter parlare con lui, temendo si trattasse di uno scherzo crudele. Quando ha sentito la voce del figlio, è stata sopraffatta dall’emozione.

“Mamma, stai tranquilla, sto bene. Non ti preoccupare. Mi hanno fermato ma la situazione è tutta da capire”, le ha detto Manuel.

La situazione legale di Manuel

Attualmente, Manuel si trova agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Secondo quanto raccontato dalla famiglia, il giovane ha dichiarato di non sapere che l’auto fosse rubata, né di essere coinvolto nei furti. Una situazione ancora in fase di chiarimento, su cui stanno lavorando gli inquirenti. Tuttavia, per la famiglia, il fatto più importante è aver ritrovato Manuel vivo.

La reazione della madre Cinzia

Presente in studio insieme a Pamela, la madre Cinzia ha raccontato il turbinio di emozioni provate: “È stato un colpo al cuore. Anche se mi ha dato una brutta notizia che non avrei mai voluto sentire, ero solo felice di sapere che era vivo. L’ho visto affacciarsi alla finestra, era provato. Si è scusato. Ha detto che si è trovato in una brutta situazione. Speriamo riesca a risalire”.

Una madre provata, ma ancora piena di speranza e amore per il figlio: “La vita è una sola. Deve provare a riprendersela”.

Pamela Petrarolo: tra rabbia, dolore e speranza

Durante l’intervista, Pamela Petrarolo ha raccontato le emozioni contrastanti vissute in questi anni: rabbia per l’assenza ingiustificata del fratello, ma anche comprensione per il momento di fragilità che l’ha spinto a tagliare i rapporti con la famiglia.

“Ha causato tanto dolore senza preoccuparsene, ed è questo che mi ha fatto arrabbiare. Ma ho visto nei suoi occhi i sensi di colpa, la consapevolezza di aver sbagliato”.

Secondo Pamela, Manuel avrebbe agito in un momento di forte vulnerabilità, senza la lucidità per capire le conseguenze delle proprie azioni. Concludendo, ha voluto lanciargli un messaggio forte e pieno d’amore: “Tutti possono toccare il fondo, ma si può risalire più forti di prima. E tu ce la puoi fare”.