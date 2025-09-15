Il ritorno di Miranda Priestly si avvicina. Dopo anni di attesa, è ufficiale: il sequel de Il Diavolo Veste Prada è in produzione e arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, contemporaneamente negli Stati Uniti e in Italia.

Il cast confermato

La grande notizia che ha entusiasmato i fan è il ritorno del cast originale:

Meryl Streep nei panni della glaciale Miranda Priestly

nei panni della glaciale Miranda Priestly Anne Hathaway come Andrea Sachs, ormai giornalista affermata

come Andrea Sachs, ormai giornalista affermata Emily Blunt , ancora una volta Emily Charlton

, ancora una volta Emily Charlton Stanley Tucci, il fidato Nigel

Al fianco delle vecchie conoscenze si aggiungeranno nuovi volti, tra cui Kenneth Branagh, scelto per interpretare il marito di Miranda.

Lady Gaga sul set?

L’indiscrezione che ha infiammato Milano riguarda Lady Gaga. Secondo quanto riportato da Santo Pirrotta nella newsletter di Vanity Fair, “Celebrity Watch”, la popstar potrebbe fare un cameo nelle scene milanesi del film.

Il dettaglio che alimenta il rumor è la coincidenza tra le riprese previste nel capoluogo lombardo e i due concerti della cantante al Forum di Assago, il 19 e 20 ottobre 2025, tappe del The Mayhem Ball World Tour.

Se confermata, Lady Gaga apparirebbe in una scena ambientata durante una sfilata o un party esclusivo, ma al momento non ci sono conferme ufficiali dalla produzione.

Casting a Milano

Parallelamente, la produzione ha avviato i casting per selezionare circa 2.000 comparse, di cui 900 per una grande scena ambientata nel cuore di Brera.

I requisiti? Uomini e donne tra i 30 e i 70 anni, con stile impeccabile, passione per moda, design e arte, e un forte senso estetico. Le riprese inizieranno subito dopo la Fashion Week milanese.

La trama (secondo i rumor)

La storia riparte diversi anni dopo gli eventi del primo film.