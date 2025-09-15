Il cantautore di Latina è ufficialmente pronto a tornare sul palco. Dopo due anni di assenza, Tiziano Ferro ha pubblicato il nuovo singolo “Cuore Rotto”, che sta già conquistando le classifiche italiane, e ha annunciato le date del suo attesissimo tour negli stadi per il 2026.

Il nuovo singolo “Cuore Rotto”

Il brano rappresenta la prima uscita discografica dopo la fine del matrimonio con Victor Allen. In merito alla sua genesi, Ferro ha raccontato:

“Ho scritto Cuore Rotto un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po’. Sono salito nella mia camera d’albergo e, nel silenzio di quella stanza vuota, ho iniziato a scrivere quello che sarebbe diventato il primo provino. Le parole e la musica sono arrivate di getto e non ho potuto fare altro che seguirle.”

Il ritorno negli stadi

Con un post sui social, l’artista ha confermato il ritorno live con il tour STADI26, che prenderà il via il 30 maggio 2026 da Lignano per poi attraversare tutta l’Italia.

Date ufficiali del tour

30 maggio 2026 – Lignano , Stadio Teghil

, Stadio Teghil 6 giugno 2026 – Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 10 giugno 2026 – Torino , Allianz Stadium

, Allianz Stadium 14 giugno 2026 – Bologna , Stadio Dall’Ara

, Stadio Dall’Ara 18 giugno 2026 – Padova , Stadio Euganeo

, Stadio Euganeo 23 giugno 2026 – Napoli , Stadio Diego Armando Maradona

, Stadio Diego Armando Maradona 27 giugno 2026 – Roma , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 3 luglio 2026 – Ancona , Stadio Del Conero

, Stadio Del Conero 8 luglio 2026 – Bari , Stadio San Nicola

, Stadio San Nicola 12 luglio 2026 – Messina, Stadio San Filippo

Biglietti e prevendite

Fanclub ufficiale : dal 17 settembre ore 11:00 al 18 settembre ore 11:00

: dal 17 settembre ore 11:00 al 18 settembre ore 11:00 Carta Mastercard : dal 17 settembre ore 11:00 al 19 settembre ore 11:00

: dal 17 settembre ore 11:00 al 19 settembre ore 11:00 My Live Nation : dal 18 settembre ore 11:00 per utenti registrati

: dal 18 settembre ore 11:00 per utenti registrati Vendita generale: dal 19 settembre ore 12:00 su tutti i circuiti autorizzati

Un ritorno attesissimo

Dopo anni lontano dai palchi italiani, Tiziano Ferro si prepara a riabbracciare i suoi fan in quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più importanti del 2026.