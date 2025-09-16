Ha del clamoroso quanto sarebbe accaduto nella registrazione odierna di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, ci sarebbe stato un vero e proprio colpo di scena che ha visto protagonista Rosario Guglielmi, ex volto di Temptation Island e neo tronista del programma di Maria De Filippi.

La rivelazione shock di Lucia Ilardo

Nel corso della registrazione, Lucia Ilardo, ex fidanzata di Rosario e sua ex compagna di percorso a Temptation Island, avrebbe rivelato che lei e Rosario hanno avuto un incontro molto intimo pochi giorni prima dell'inizio del trono: i due sarebbero andati a letto insieme.

Ma non è tutto. Sempre secondo Pugnaloni, sarebbe stato proposto a Lucia di scendere a corteggiare Rosario, ma lui ha detto di no. "Da fonti vicine a terzi - scrive il noto esperto di gossip - , questo avrebbe mandato in bestia Lucia che si è appunto vendicata".

Nel corso della puntata speciale di Temptation Island andata in onda ieri sera, Filippo Bisciglia ha fatto una proposta a Rosario Guglielmi: diventare uno dei nuovi tronisti di Uomini e Donne per la stagione 2025/2026.

Un momento intenso, carico di emozione, in cui Rosario Guglielmi ha voluto prendersi un attimo per riflettere, per poi accettare con queste parole: “Credo che forse una possibilità me la merito, vorrei riprovare ancora delle emozioni forti. Lo dico col cuore in gola, perché non è facile; tutto è finito un mese fa. Spero di riuscirmi ad aprire nuovamente, come ho sempre fatto, con la consapevolezza che comunque l’amore esiste. Soprattutto l’amore di pancia, vero, senza freni e credo che me lo meriti. Non solo per quello che ho passato ma per quello che comunque ho dato, quindi va bene”.



