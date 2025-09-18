A cura di Annalisa Accardo

Nelle ultime settimane si è molto parlato di una possibile relazione tra Camilla Boniardi, conosciuta sui social come Camihawke, e il cantante Tananai. I due sono stati avvistati diverse volte negli stessi luoghi, scatenando voci e curiosità tra i fan e sui social network. Molti hanno ipotizzato che il loro legame fosse qualcosa di più di una semplice amicizia.

Entrambi i protagonisti hanno scelto di mantenere riserbo sulla propria vita privata dopo la conclusione delle rispettive relazioni precedenti. Nessuno dei due ha voluto commentare i gossip che li hanno coinvolti, almeno fino a oggi.

La lunga intervista di Camihawke a Fanpage

A rompere il silenzio è stata Camihawke, che in una lunga intervista rilasciata a Fanpage ha parlato non solo dei suoi nuovi progetti lavorativi, ma anche della sua vita privata, partendo dalla fine della relazione con Aimone Romizi, durata ben sette anni.

È molto difficile riassumere una storia lunga sette anni. Dopo sette anni non c’è mai una vera persona che lascia l’altra: ci sono delle consapevolezze, si acquisiscono delle convinzioni, si fanno dei tentativi. Se i tentativi non riescono a un certo punto ci si guarda, si rispetta l’amore che c’è stato e si capisce che forse si fa meglio separandosi che continuando sulla stessa strada”, ha spiegato Camihawke.

Ha poi aggiunto: “Nel nostro caso non c’è stato nessun avvenimento, nessuna goccia che ha fatto traboccare il vaso. È stata una un’acquisizione di consapevolezza arrivata nel tempo”.

Perché hanno scelto il silenzio sui social

La Boniardi ha anche motivato la scelta di non comunicare pubblicamente la rottura: “Ci sembrava giusto così, perché non avevamo voglia di speculazioni. A domanda non ho mai fatto mistero, ma non mi va di fare il video in cui riassumo sette anni in 30 minuti e le persone scrollano. Non è quella l’importanza che voglio dare a una storia d’amore importante”.

Ha concluso: “È finita e nella vita si supera tutto: c’è stato il dolore ma la vita è così, si va avanti”.

La conferma della frequentazione con Tananai

Infine, Camilla Boniardi ha risposto ai rumor sulla sua presunta relazione con Tananai, confermando la frequentazione con il cantante milanese: “Beh, diciamo che è un periodo dove sono molto felice. Non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sono felice, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice”.

La influencer ha poi chiesto rispetto per la sua privacy, spiegando: “Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose. Ho capito quali sono i pro e i contro di questo tipo di esposizione e forse ho voglia di provare anche a vivere qualcosa più nel privato. Non c’è nessun mistero, semplicemente la mia vita è già molto esposta; se c’è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo”.

 