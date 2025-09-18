Nelle ultime settimane si è molto parlato di una possibile relazione tra Camilla Boniardi, conosciuta sui social come Camihawke, e il cantante Tananai. I due sono stati avvistati diverse volte negli stessi luoghi, scatenando voci e curiosità tra i fan e sui social network. Molti hanno ipotizzato che il loro legame fosse qualcosa di più di una semplice amicizia.

Entrambi i protagonisti hanno scelto di mantenere riserbo sulla propria vita privata dopo la conclusione delle rispettive relazioni precedenti. Nessuno dei due ha voluto commentare i gossip che li hanno coinvolti, almeno fino a oggi.

La lunga intervista di Camihawke a Fanpage

A rompere il silenzio è stata Camihawke, che in una lunga intervista rilasciata a Fanpage ha parlato non solo dei suoi nuovi progetti lavorativi, ma anche della sua vita privata, partendo dalla fine della relazione con Aimone Romizi, durata ben sette anni.

“È molto difficile riassumere una storia lunga sette anni. Dopo sette anni non c’è mai una vera persona che lascia l’altra: ci sono delle consapevolezze, si acquisiscono delle convinzioni, si fanno dei tentativi. Se i tentativi non riescono a un certo punto ci si guarda, si rispetta l’amore che c’è stato e si capisce che forse si fa meglio separandosi che continuando sulla stessa strada”, ha spiegato Camihawke.

Ha poi aggiunto: “Nel nostro caso non c’è stato nessun avvenimento, nessuna goccia che ha fatto traboccare il vaso. È stata una un’acquisizione di consapevolezza arrivata nel tempo”.

Perché hanno scelto il silenzio sui social

La Boniardi ha anche motivato la scelta di non comunicare pubblicamente la rottura: “Ci sembrava giusto così, perché non avevamo voglia di speculazioni. A domanda non ho mai fatto mistero, ma non mi va di fare il video in cui riassumo sette anni in 30 minuti e le persone scrollano. Non è quella l’importanza che voglio dare a una storia d’amore importante”.

Ha concluso: “È finita e nella vita si supera tutto: c’è stato il dolore ma la vita è così, si va avanti”.

La conferma della frequentazione con Tananai

Infine, Camilla Boniardi ha risposto ai rumor sulla sua presunta relazione con Tananai, confermando la frequentazione con il cantante milanese: “Beh, diciamo che è un periodo dove sono molto felice. Non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sono felice, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice”.

La influencer ha poi chiesto rispetto per la sua privacy, spiegando: “Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose. Ho esposto tanto della mia vita per tanti anni, lo rifarei, è stato stupendo, però adesso ho un’altra età, sono cambiate alcune cose. Ho capito quali sono i pro e i contro di questo tipo di esposizione e forse ho voglia di provare anche a vivere qualcosa più nel privato. Non c’è nessun mistero, semplicemente la mia vita è già molto esposta; se c’è una piccola parte che posso tenere più protetta, perché è una parte a cui tengo molto, ci provo”.