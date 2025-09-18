Stefano De Martino sta attraversando un momento complicato sia sul fronte professionale che personale. Il suo programma televisivo, Affari Tuoi, viene quotidianamente battuto da La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Ma non è tutto: il conduttore napoletano deve fare i conti anche con una crisi personale che ha attirato l’attenzione del gossip.

La lite pubblica con Caroline Tronelli

Secondo quanto rivelato dal direttore del magazine Oggi, Andrea Biavardi, durante la trasmissione La Volta Buona condotta da Caterina Balivo, tra Stefano De Martino e la sua compagna Caroline Tronelli è scoppiata la loro prima lite in pubblico. La discussione è avvenuta in un ristorante nella zona Prati di Roma, tanto accesa da far alzare la Tronelli dal tavolo e lasciare De Martino da solo.

Il giornalista Alberto Dandolo, sul settimanale Oggi, descrive la scena come una vera e propria scenata: Caroline si allontana arrabbiata, lasciando Stefano pensieroso e con lo sguardo perso nel vuoto, mentre lui rischia persino di rimanere chiuso fuori casa.

(Foto settimanale Oggi)

I sospetti di gelosia e i rapporti con Belen Rodriguez

L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha commentato le foto pubblicate da Oggi, sostenendo che Caroline Tronelli sarebbe infastidita dal fatto che Stefano cerchi ancora la sua ex, Belen Rodriguez. Questo potrebbe essere il motivo principale della litigata.

Il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, aggiunge ulteriori dettagli parlando addirittura di incontri clandestini tra i due ex: secondo alcune “gole profonde”, tra Belen e Stefano l’amore non sarebbe del tutto finito.