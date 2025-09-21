A cura di AdnKronos

Prima puntata della nuova stagione di Domenica In oggi, domenica 21 settembre, in onda dalle 21 settembre, dalle 14.00 alle 17.10 su Rai 1. Mara Venier conduce il programma, che festeggia il 50esimo anniversario, con Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Mara Venier intervisterà Loretta Goggi, che si racconterà tra carriera e vita privata. Poi, spazio a Pier Francesco Pingitore che ripercorrerà il successo delle sue ‘Ragazze’ che hanno segnato un’epoca televisiva.

Quindi, tocca ad Al Bano. Il cantante proporrà alcuni dei suoi brani più amati e interpretando dal vivo “Vai Italia”, inno ufficiale della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio dell’Umanità Unesco 2025, accompagnato dal coro di bambini dell’Antoniano e dal coro di Caivano. Ancora spazio alla musica, con Alfa che proporrà al pubblico la sua hit estiva “A me mi piace”.

Domenica In 2025-2026 prevede lo spazio attualità, curato da Tommaso Cerno, e sarà dedicato al ricordo dell’indimenticabile Pippo Baudo, con la partecipazione di Mara Venier, Massimo Giletti, Pier Francesco Pingitore e dell’Avvocato Giorgio Assumma. Un altro momento toccante sarà il tributo al grande stilista Giorgio Armani, recentemente scomparso, omaggiato da Mara Venier ed Enzo Miccio.

Teo Mammucari affiancherà Mara Venier nella conduzione del gioco Il Tabellone, che coinvolgerà il pubblico con domande sulla storia di “Domenica In”.

Nel corso della puntata, spazio anche a “Il pranzo della domenica”, dedicato alla candidatura della Cucina Italiana all’Unesco. Lo chef stellato Massimo Bottura condividerà la sua esperienza e il valore culturale della tradizione gastronomica italiana, sostenuta da numerosi artisti e volti noti dello spettacolo collegati da diverse città: Gigi D’Alessio da Napoli, Paolo Bonolis e Sabrina Ferilli da Roma, Gianna Nannini da Verona, Carlo Conti da Livorno, Antonella Clerici da Genova, Piero Chiambretti da Alba, Bruno Vespa da L’Aquila, Giuseppe Calabrese (Peppone) da Matera ed Elisa Isoardi da Palermo.