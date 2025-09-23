A cura di AdnKronos
E' morta Claudia Cardinale, l'attrice aveva 87 anni. L'attrice, nata a Tunisi il 15 aprile 1938, è deceduta oggi 23 settembre 2025 come riferisce l'agenzia France Presse.
