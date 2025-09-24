A cura di AdnKronos

"E' la fine del '900, è rimasta la Loren e poi i miti sono finiti". Esordisce così Rino Barillari, il King dei paparazzi, prima di commuoversi per la scomparsa dell'icona del cinema Claudia Cardinale. Contattato dall'Adnkronos, il leggendario fotografo che ha immortalato la Dolce Vita e i grandi del cinema e della politica, parla non solo della diva ma della donna che era Claudia Cardinale: "Una persona perbene, educata, elegante, rispettosa. Mi domandava sempre 'come va la famiglia?' Per lei l'unione familiare era così importante che si raccomandava sempre di tenerla unita, diceva che così anche il lavoro sarebbe andato meglio... una donna straordinaria, di quelle che dovrebbero vivere per sempre", sottolinea Barillari cercando di trattenere le lacrime.

"Mi ricordo che, anni fa, quando era sul set con Philippe Leroy, la produzione del film mi aveva proibito di fare le foto. Con tutta la sua gentilezza, lei mi ha permesso di scattare fuori dal set, ne sono uscite immagini bellissime", racconta Barillari. Che dell'attrice ha immortalato anche i primi baci mentre passeggiava in piazza Navona con il regista e compagno Pasquale Squitieri. "Erano abbracciati e felici. Lui mi diceva: 'meno male che esisti tu a darle qualche bacio con le foto'", ride il fotografo.

Barillari poi ricorda i tempi della Dolce Vita. "Si raccontava che Marcello Mastroianni fosse innamorato di Claudia Cardinale, e quindi si andava a caccia dello scoop in via Veneto", dice il fotografo che sperava, come tanti suoi colleghi, di sorprendere l'ipotetica 'coppia', mano nella mano, di notte nel cuore pulsante della Dolce Vita. "Quando arrivava lei in via Condotti, insieme alla sorella Blanche, sembrava una regina, la gente la guardava meravigliata e con tanto rispetto. Altro che i tempi moderni e gli assalti agli attori con i telefonini", conclude Barillari.