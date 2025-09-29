A cura di AdnKronos

Bad Bunny sarà il protagonista dello spettacolo dell’intervallo del Super Bowl 2026, sponsorizzato da Apple Music. L’evento si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, e sarà trasmesso dalla CBS. La notizia è stata accolta con enorme entusiasmo dalle comunità latino-americane, perché l'evento segnerà la prima volta di un artista portoricano come protagonista principale dello spettacolo più seguito al mondo.

“Quello che provo va oltre me stesso. È per chi è venuto prima di me e ha corso per chilometri affinché io potessi entrare e segnare un touchdown… questo è per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia. Vai a dirlo a tua nonna, saremo l'HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL!”, ha dichiarato Bad Bunny in un comunicato.

L’annuncio è arrivato poco dopo un post su X in cui Bad Bunny, all'anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, dichiarava che avrebbe fatto una sola data negli Stati Uniti. Il suo tour mondiale 'Debí Tirar Más Fotos', che partirà il 5 dicembre dal Costa Rica, toccherà Messico, Spagna, Inghilterra e Italia (il 17-18 luglio 2026) ma non prevede altri concerti negli Usa, a causa di timori legati all’ICE (Immigration and Customs Enforcement).

Il 2025 è stato un anno straordinario per Bad Bunny. A gennaio ha pubblicato il suo settimo album 'Debí Tirar Más Fotos', un omaggio alla sua terra natale, e ha tenuto una residency di 30 date al Coliseo José Miguel Agrelot di San Juan, conclusasi il 20 settembre. Il suo impegno per Porto Rico è stato lodato anche da Jay-Z, fondatore di Roc Nation, che dal 2019 collabora con la NFL per la selezione degli artisti del Super Bowl: “Quello che Benito ha fatto e continua a fare per Porto Rico è davvero ispirante. Siamo onorati di averlo sul palcoscenico più grande del mondo”.

Negli ultimi anni, il Super Bowl Halftime Show ha sempre visto protagonisti superstar internazionali: nel 2025 Kendrick Lamar ha condiviso il palco con SZA, Samuel L. Jackson, Mustard e Serena Williams; nel 2024 è stato il turno di Usher, mentre nel 2023 era toccato a Rihanna.

Secondo indiscrezioni riportate anche da Variety, ad aprire le porte del Super Bowl a Bad Bunny sarebbero stati due rifiuti stellari: sia Adele che Taylor Swift avrebbero infatti declinato l’invito per il 2026.

La partecipazione di Bad Bunny al Super Bowl non è solo un traguardo personale, ma assume un significato potente dal punto di vista culturale e politico, nel momento in cui l’inclusività è al centro del dibattito Usa.