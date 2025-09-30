Carlo Conti è tornato su Rai Uno con una nuova edizione di Tale e Quale Show, ma gran parte delle sue energie sono già rivolte al prossimo Festival di Sanremo 2026. Sarà la sua quinta edizione da conduttore e direttore artistico – e, stando alle sue parole, anche l’ultima (almeno per adesso): “Arrivare a cinque a me sembra già un bel numero”.

I sogni di Carlo Conti per il Festival

Nel corso di una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Conti ha rivelato due grandi desideri per il prossimo Festival:

Avere Vasco Rossi come super ospite

Essere affiancato da Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello

“Li vorrei tanto con me, insieme abbiamo fatto un tour teatrale di non so più quante date. Mi piacerebbe che ci fossero anche loro, ma il Festival non lo faranno mai. Perché? Sarebbe troppo ovvio”.

Un omaggio a Pippo Baudo

Un momento speciale sarà dedicato alla memoria di Pippo Baudo, scomparso di recente. Conti ha confermato: “Certo che ci sarà. L’ho fatto quando era in vita, figuriamoci se non lo ricorderemo adesso. Sarà il primo Festival di Sanremo senza di lui”.

Le canzoni dei big: già ascoltati 100 brani

Il lavoro di selezione delle canzoni è già iniziato. Carlo Conti ha dichiarato di aver già ascoltato circa 100 brani proposti dai big della musica italiana, ma il grosso delle proposte arriverà nel mese di ottobre.

“Le ascolto quando sono in treno, nel traffico o mentre aspetto mio figlio Matteo fuori da scuola. Il primo ascolto lo faccio sempre a volume basso, senza cuffie. La sensazione che un brano funzioni la colgo subito, ma la sfida è accantonare i gusti personali per valutarne il potenziale”.

Un’artista famosa ha una canzone ferma da un anno

Conti ha anche svelato che un’artista molto nota ha una canzone pronta da oltre un anno, che potrebbe finalmente vedere la luce proprio sul palco dell’Ariston nel 2026.

Quando verranno annunciati i big in gara?

Come da tradizione, l’annuncio dei cantanti in gara avverrà tra fine novembre e inizio dicembre, durante l’edizione delle 13:00 del Tg1.

Conti: “Nel 2027 non ci sarò. Né da conduttore, né da direttore artistico”

Nonostante il successo e l’affetto del pubblico, Carlo Conti ha dichiarato che non tornerà per il Festival 2027: “No, non lo rifarei l’anno successivo. La direzione artistica? No, quella è la parte più complicata, il lavoro grosso”.

Chi raccoglierà il testimone? Il nome di Stefano De Martino prende quota

Con l’uscita di scena di Conti già annunciata, iniziano a circolare con insistenza i primi nomi sul possibile conduttore di Sanremo 2027. Il più quotato sembra essere Stefano De Martino.

Secondo diversi siti e testate:

De Martino potrebbe avere un’opzione nel suo contratto Rai che lo vedrebbe al timone del Festival.

che lo vedrebbe al timone del Festival. Fonti interne parlano di lui come un “ volto centrale nei piani futuri dell’azienda ”.

”. Tuttavia, altre indiscrezioni sostengono che la Rai stia valutando anche altre figure, tra cui un misterioso “pupillo Rai” di cui non è ancora stato svelato il nome.

Al momento nessuna conferma ufficiale è arrivata né dalla Rai né da De Martino, ma i prossimi mesi saranno decisivi per conoscere il futuro della kermesse più amata d’Italia.