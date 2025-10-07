Per anni, Emma Marrone ed Elodie sono state molto più che colleghe: un sodalizio artistico e personale che sembrava destinato a durare. L'inizio della loro storia risale alla quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, dove Emma ricopriva il ruolo di coach e prese immediatamente sotto la sua ala la giovane Elodie.

Dopo il programma, Emma ha prodotto i primi due album di Elodie, Un’altra vita e Tutta colpa mia, segnando l’inizio di una carriera musicale promettente per la cantante romana. Tuttavia, nel 2017, qualcosa si è incrinato.

Un nuovo percorso artistico per Elodie

Con il singolo Nero Bali, Elodie ha cambiato radicalmente direzione artistica, scegliendo sonorità più urban e pop, distaccandosi sempre più dall’impronta musicale data da Emma. Questo cambiamento sembra aver causato un primo allontanamento tra le due, sia a livello professionale che personale.

Sanremo 2023: il gelo dietro le quinte

Nel febbraio 2023, durante il Festival di Sanremo, il settimanale Chi ha riportato un dettaglio che non è passato inosservato: Emma ed Elodie, pur essendo entrambe presenti all’Ariston, non avrebbero trascorso del tempo insieme nel backstage. Addirittura, nella serata finale, Emma ha invitato i suoi follower a votare per Lazza o Tananai, ma non ha mai menzionato Elodie.

Anche Gabriele Parpiglia, giornalista esperto di gossip, ha confermato la distanza tra le due ex amiche.

Una Nessuna Centomila 2025: silenzio e indifferenza

Il distacco è stato ulteriormente confermato nel corso della terza edizione di Una Nessuna Centomila, evento benefico contro la violenza sulle donne. Secondo quanto riportato da Ivan Rota su Dagospia, le due cantanti si sarebbero appena salutate, mantenendo le distanze dietro le quinte.

Lo stesso clima è stato testimoniato da Amedeo Venza, presente nel backstage: “C’era il gelo totale. Si sono salutate a malapena e infatti molti colleghi e addetti ai lavori si sono guardati straniti”.

Le parole di Elodie: “L’ho delusa, ma ci vogliamo bene”

Nel 2020, ospite de La Confessione di Peter Gomez, Elodie ha aperto il suo cuore raccontando il suo distacco da Emma: “Abbiamo finito di lavorare e anche lì poi i rapporti sono cambiati. Sicuramente ci vogliamo molto bene, ma l’ho delusa. […] Io volevo lavorare da sola, avevo un mio modo di vedere le cose. Lei era come la mia copertina di Linus, ma io sentivo di dover volare senza paracadute”.