A cura di AdnKronos

Taylor Swift ha spiegato perché non sarà lei a esibirsi durante l’attesissimo Halftime Show del Super Bowl 2026. Intervistata da Jimmy Fallon nel 'Tonight Show', la popstar ha smentito le voci secondo cui avrebbe rifiutato l’invito per questioni legate ai diritti sulle riprese. “No, non è quello il motivo”, ha detto seccamente.

Swift ha chiarito che non c’è mai stato un vero e proprio invito ufficiale da parte di Roc Nation, la società di Jay-Z che cura l’intrattenimento del Super Bowl, ma solo una richiesta informale per sondare il suo interesse. “Jay-Z è sempre stato molto corretto con me. I nostri team si parlano spesso, ma non si è mai trattato di una proposta formale”, ha precisato.

Swift ha spiegato che il vero motivo del suo no alla richiesta, seppure informale, è Travis Kelce. “Sono troppo concentrata su quello che fa lui in campo. Il football è come un violento gioco a scacchi, gladiatori senza spade. È pericoloso. Non potrei pensare alla coreografia mentre lui rischia la vita”, ha detto Swift, riferendosi al fidanzato, tight end dei Kansas City Chiefs. Ma non è Kelce a chiederle di non accettare: "No, lui sarebbe felicissimo se lo facessi. Ma io sono troppo coinvolta”.

La cantante ha concluso con ironia, immaginando se stessa intenta a scegliere le canzoni per lo show mentre Kelce gioca: “Due versi di ‘Shake It Off’, poi ‘Blank Space’, e magari ‘Cruel Summer’? Sarebbe fantastico!”, ha scherzato. Per ora, i fan dovranno attendere: niente Halftime Show per Swift, almeno “fino a nuovo ordine”.