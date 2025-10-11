Ieri sera è andata in onda la terza puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show, il celebre programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, che vede personaggi noti del mondo dello spettacolo cimentarsi in interpretazioni canore e imitazioni.
Il cast della quindicesima edizione
Anche quest’anno il cast è ricco di volti noti: Carmen Di Pietro (ripetente), Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Maryna, Samuele Cavallo, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello e Peppe Quintale.
La giuria, confermata rispetto alle precedenti edizioni, è composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi (alla sua seconda edizione) e Leonardo Pieraccioni come quarto giudice.
Le esibizioni della terza puntata
La puntata si è aperta con Gianni Ippoliti, che si è esibito nelle difficili vesti di Renato Zero sulle note di Baratto.
Pamela Petrarolo ha conquistato tutti con la sua eccezionale imitazione di Gianna Nannini in Meravigliosa creatura, vincendo la puntata grazie a un’interpretazione intensa e coinvolgente.
Le Donatella hanno portato sul palco Frida e Agnetha degli Abba in Dancing Queen, mentre Carmen Di Pietro, imitando Ornella Vanoni in L’appuntamento, ha faticato a rendere comprensibile il testo.
Tra le altre esibizioni:
- Tony Maiello → Mango, La rondine
- Maryna → Shakira, Objection (Tango)
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli → mash-up Tommy Cash e Fiorella Mannoia, Espresso macchiato / Caffè nero bollente
- Peppe Quintale → Patrick Hernandez, Born to Be Alive
- Samuele Cavallo → Marco Mengoni, Due vite
- Antonella Fiordelisi → Elodie, Dimenticarsi alle 7
Classifica finale della puntata
- Pamela Petrarolo – 65 punti
- Tony Maiello – 57 punti
- Flavio Insinna & Gabriele Cirilli – 54 punti
- Samuele Cavallo – 48 punti
- Antonella Fiordelisi – 44 punti
- Le Donatella – 41 punti
- Maryna – 40 punti
- Peppe Quintale – 33 punti
- Carmen Di Pietro – 30 punti
- Gianni Ippoliti – 27 punti
Voti bonus e social: il pubblico ha premiato Antonella Fiordelisi con 5 punti, Pamela Petrarolo con 3 punti e Tony Maiello con 1 punto.
Prossime imitazioni (puntata 4)
- Gianni Ippoliti → Gianni Morandi
- Pamela Petrarolo → Ivana Spagna
- Le Donatella → Paola & Chiara
- Carmen Di Pietro → Celine Dion
- Tony Maiello → Harry Styles
- Maryna → Anna Tatangelo
- Flavio Insinna & Gabriele Cirilli → Renato Carosone & Rocco Hunt
- Peppe Quintale → Tony Hadley
- Samuele Cavallo → Massimo Ranieri
- Antonella Fiordelisi → Anna