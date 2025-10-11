Ieri sera è andata in onda la terza puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show, il celebre programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, che vede personaggi noti del mondo dello spettacolo cimentarsi in interpretazioni canore e imitazioni.

Il cast della quindicesima edizione

Anche quest’anno il cast è ricco di volti noti: Carmen Di Pietro (ripetente), Le Donatella, Antonella Fiordelisi, Pamela Petrarolo, Maryna, Samuele Cavallo, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, Gianni Ippoliti, Tony Maiello e Peppe Quintale.

La giuria, confermata rispetto alle precedenti edizioni, è composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi (alla sua seconda edizione) e Leonardo Pieraccioni come quarto giudice.

Le esibizioni della terza puntata

La puntata si è aperta con Gianni Ippoliti, che si è esibito nelle difficili vesti di Renato Zero sulle note di Baratto.

Pamela Petrarolo ha conquistato tutti con la sua eccezionale imitazione di Gianna Nannini in Meravigliosa creatura, vincendo la puntata grazie a un’interpretazione intensa e coinvolgente.

Le Donatella hanno portato sul palco Frida e Agnetha degli Abba in Dancing Queen, mentre Carmen Di Pietro, imitando Ornella Vanoni in L’appuntamento, ha faticato a rendere comprensibile il testo.

Tra le altre esibizioni:

Tony Maiello → Mango , La rondine

→ , La rondine Maryna → Shakira , Objection (Tango)

→ , Objection (Tango) Flavio Insinna e Gabriele Cirilli → mash-up Tommy Cash e Fiorella Mannoia , Espresso macchiato / Caffè nero bollente

→ mash-up Tommy Cash e , Espresso macchiato / Caffè nero bollente Peppe Quintale → Patrick Hernandez, Born to Be Alive

→ Patrick Hernandez, Born to Be Alive Samuele Cavallo → Marco Mengoni , Due vite

→ , Due vite Antonella Fiordelisi → Elodie, Dimenticarsi alle 7

Classifica finale della puntata

Pamela Petrarolo – 65 punti Tony Maiello – 57 punti Flavio Insinna & Gabriele Cirilli – 54 punti Samuele Cavallo – 48 punti Antonella Fiordelisi – 44 punti Le Donatella – 41 punti Maryna – 40 punti Peppe Quintale – 33 punti Carmen Di Pietro – 30 punti Gianni Ippoliti – 27 punti

Voti bonus e social: il pubblico ha premiato Antonella Fiordelisi con 5 punti, Pamela Petrarolo con 3 punti e Tony Maiello con 1 punto.

Prossime imitazioni (puntata 4)